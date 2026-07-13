משלחת החטיבה הבינלאומית של ארגון זק"א סיימה את משימתה המורכבת בוונצואלה, לאחר עשרה ימים רצופים של פעילות הומניטרית ומבצעית ענפה במוקדי ההרס. מתנדבי הארגון לקחו חלק משמעותי ביותר במאמצי החילוץ וההתמודדות עם השלכות רעידת האדמה הקשה שפקדה את המדינה.

עם עזיבת חברי המשלחת, הוחלט כי משלחת מקומית מיוחדת מטעם זק"א תישאר בשטח ותמשיך לפעול בפרויקט מיוחד של שיקום עבור נפגעי האסון שאיבדו את כל רכושם.

המשלחת המורחבת, שכללה מומחים ועשרות מתנדבים ממדינות שונות ברחבי העולם, איחדה תחתיה אנשי חילוץ והצלה, רופאים, מהנדסים, אנשי לוגיסטיקה ואנשי מקצוע נוספים. הצוותים פעלו מסביב לשעון מתוך שיתוף פעולה מלא ותיאום הדוק עם רשויות החירום המקומיות בוונצואלה כדי להגיע לכל זירה שבה נדרשה עזרה.

במהלך ימי הפעילות האינטנסיביים עסקו צוותי משלחת זק"א באיתור וחילוץ לכודים בזירות ההרס השונות, העניקו טיפול רפואי ראשוני וסיוע הומניטרי מציל חיים לנפגעים, וחילקו ציוד לוגיסטי ומוצרים חיוניים למשפחות הרבות שנותרו ללא קורת גג.

במקביל, ביקרו חברי המשלחת פצועים בבתי החולים, סייעו בהקמת פתרונות מגורים זמניים, וקיימו שורת פגישות עבודה חשובות עם בכירי הממשל המקומי, גורמי החירום וחשובי רבני הקהילות בוונצואלה, במטרה לחזק את שיתופי הפעולה ולהעניק מענה רוחני וגשמי מיטבי לנפגעי האסון.

יוסף גרמון, מפקד זק"א דרום אמריקה ומפקד המשלחת, סיכם את המבצע ואמר כי עמדה בפניהם משימה מורכבת ומאתגרת, אך בזכות המסירות, המקצועיות הגבוהה והניסיון הרקוע של אנשי החטיבה הבינלאומית, הצליחו להעניק סיוע משמעותי לאלפי נפגעים ומשפחותיהם. "ראינו מקרוב את ממדי ההרס המבהילים, אך יחד עם זאת חזינו גם בכוחה העצום של הערבות ההדדית. עשרות המתנדבים שהגיעו מכל רחבי העולם פעלו ללא לאות, מתוך תחושת שליחות אמיתית ורצון להציל חיים ולהקל על סבלם של הבריות". הוא הוסיף כי הוא גאה בכל אחד ואחת מאנשי המשלחת שייצגו בכבוד את הארגון, וציין כי "הפעילות המבורכת הביאה לגל חיובי עצום ולאהדה רבה כלפי ארץ הקודש ברשתות ובכל ערוצי התקשורת, עם חשיפה שהגיעה אל למעלה מ-350 מיליון בני אדם בעולם כולו".

ברוך נידאם, מנהל החטיבה הבינלאומית בזק"א, התייחס אף הוא לסיום המבצע וציין כי "החטיבה הבינלאומית מוכיחה פעם נוספת כי אין גבולות לעשיית חסד ולהצלת חיים. בתוך שעות בודדות מרגע הקריאה התייצבו אנשי המקצוע והמתנדבים מכל קצוות תבל, והביאו עמם ידע, ציוד מתקדם וניסיון רב שנצבר באסונות קודמים". הוא הדגיש כי "הפעילות בוונצואלה הייתה רחבה הרבה מעבר לזירות ההרס הרגילות, וכללה גם סיוע הומניטרי מקיף, ליווי הקהילות היהודיות, תמיכה במשפחות ושיתוף פעולה הדוק עם הרשויות".

מנכ"ל זק"א, הרב צבי חסיד, הביע הערכה עמוקה לכל אנשי החטיבה הבינלאומית שפעלו במסירות יוצאת דופן במשך ימים ארוכים בתנאים מורכבים וקשים. הוא ציין כי "פעם אחר פעם מוכיחים מתנדבי זק"א כי כאשר מתרחש אסון - הם הראשונים להתייצב ולהושיט יד מסייעת. אנו מלאים הערכה עצומה למשלחת המכובדת שהביאה כבוד רב לעם ישראל, חיזקה את הקשרים עם הרשויות המקומיות והקהילה היהודית, ובעיקר העניקה תקווה וסיוע ממשי לאלפי בני אדם ברגעיהם הקשים ביותר".

בהנהלת זק"א מציינים כי גם עם סיום פעילות המשלחת הרשמית בשטח, יישמר הקשר הרציף עם גורמי החירום והרשויות בוונצואלה. הארגון ימשיך לעמוד לרשותם בכל צורך עתידי שיתעורר, כחלק מהמחויבות היהודית להעניק סיוע הומניטרי מקצועי בכל מקום שבו נדרש מענה מציל חיים.