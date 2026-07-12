אהרון ברקמן, האברך נעדר מבית שמש אותר על ידי כוחות החילוץ בשעות הערב (ראשון) כשהוא בריא ושלם בס"ד.

לפי דיווחים, ברקמן אותר לאחר שאותר על צלע הר ללא יכולת תזוזה מחשש שיפול. הנעדר הצליח לעורר את תשומת ליבם של עוברים ושבים שהזעיקו את כוחות החילוץ.

כוחות החילוץ חברו אל האזרחים והצליחו בסייעתא דשמיא להביא לחילוצו של ברקמן לאחר ימים מורטי עצבים של דאגה לשלומו.

מדוברות יחל"צ עציון-יהודה נמסר:

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"מתנדבי יחל"צ עציון-יהודה פעלו לאורך כל היום, החל משעות הבוקר המוקדמות לאיתור הנעדר אהרון מתתיהו ברקמן, תוך הפעלת אמצעים טכנולוגיים, פריקת מצלמות, וכן הובלה והדרכה של מתנדבים מגופים אחרים שהגיעו לסייע, ובסריקות בשטח ובעומק השטח בצורה רגלית ורכובה ובשימוש ברחפנים.

לקראת חשכה, איתרו מתנדבי יחידת החילוץ עציון-יהודה דמות כאשר הוא תקוע בעומק סבך על מצוק תלול. מתנדב היחידה מצוות הטג"ח שהוא חובש בהכשרתו הגיע אליו, אימת את זהותו כנעדר, והכין את השטח לחילוצו מהמצוק אל הכביש הסמוך על ידי צוות הטג"ח של היחידה באמצעות סולם של צוות כיבוי מתחנת בית שמש, כאשר הוא בהכרה מלאה. עם השלמת חילוצו, נבדק הנעדר על ידי פראמדיק יחידת החילוץ עציון-יהודה, ולאחר מכן הועבר לאמבולנס איחוד הצלה להמשך פינוי לבית החולים כאשר הוא סובל מתשישות."

כפי שדיווחנו מוקדם יותר,משטרת ישראל פנתה הבוקר (ראשון) לציבור בבקשת סיוע דחופה באיתור נעדר בן 25. מדובר באהרון מתתיהו ברקמן, שנראה לאחרונה אתמול בשעות הערב בכביש 386 לכיוון ירושלים, ומאז אבדו עקבותיו.

בשבת האחרונה נעדר תושב בית שמש שנראה לאחרונה באזור רמת בית שמש ד', כאשר מתנדבי זק"א הקימו חפ"ק בשטח וניהלו חיפושים נרחבים. במקרה אחר, נעדר דמנטי מביתר עילית אותר בירושלים לאחר מבצע חיפוש נרחב שכלל עשרות מתנדבים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

כאמור, החיפושים הסתיימו בס"ד באיתורו של ברקמן שישוב למשפחתו.