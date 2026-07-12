ערב עצוב: מועצה אזורית בנימין הודיעה הערב (ראשון) על פטירתו של החייל איתן ישראל קנטמן ז"ל, בן 23, תושב היישוב נריה. עחל פי הודעת צה"ל, הוא אותר הבוקר ללא רוח חיים במרכז הארץ.

איתן ישראל, בנם של בניה ונעמה קנטמן, גדל בבית אל ועבר לפני מספר שנים לנריה עם משפחתו. למד בישיבה התיכונית "בני בנימין" בבית אל, ולאחר מכן בישיבת מצפה יריחו. בהמשך למד במכון האקדמי לב, ובשנת 2025 השלים את לימודיו כעתודאי בתחום מדעי המחשב והתגייס לצה"ל כקצין מקצועי אקדמי.

איתן ישראל הותיר אחריו את הוריו, בניה ונעמה, ואת אחיו ואחיותיו: אלקנה, תמר, יאיר, יונתן ומשה אחיה.

דובר צה"ל מסר כי קצין צה"ל אותר הבוקר ללא רוח חיים במרכז הארץ. עוד נמסר כי בעקבות האירוע נפתחה חקירה משותפת של המשטרה הצבאית החוקרת ומשטרת ישראל, ובסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. בצה"ל ציינו כי הודעה נמסרה למשפחתו וכי הצבא משתתף בצערה וימשיך ללוותה.

ראש המועצה האזורית בנימין, ישראל גנץ מסר: "הלב נשבר עם הבשורה הקשה על פטירתו של איתן ישראל קנטמן ז"ל. זהו רגע של כאב עמוק למשפחת קנטמן, לקהילת נריה ולבנימין כולה. אין מילים שיכולות לנחם את גודל האובדן".

"בשם תושבי בנימין אני מבקש לשלוח תנחומים להוריו, בניה ונעמה, לאחיו ולאחיותיו - אלקנה, תמר, יאיר, יונתן ומשה אחיה - למשפחתו המורחבת, לחבריו ולכל אוהביו. אנו מחבקים את קהילת נריה כולה בשעתה הקשה. יהי זכרו ברוך". מסר גנץ.