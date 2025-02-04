לפני הוצאת תוכנית מרכבות גדעון ב' לפועל, צה"ל עמל בשבועות האחרונים להעביר את תושבי העיר עזה לדרום הרצועה | בחמאס מנסים למנוע בכל הכוח את פינוי האזרחים ושיחת טלפון שנערכה בין תושב העיר לקצין מתפ"ש, חשפה את פעולות חמאס לבלום את הפינוי של התושבים, מה שיקשה על פעילות צה"ל (חדשות)
שנה וחצי אחרי שנמצא מת בתאו, הרמטכ"ל החליט להכיר בקצין ת' שמת כחייל, זאת למרות שלא היה נחשב לחייל בשירות פעיל בזמן מעצרו ולכן גם לא נקבר כחייל אלא כאזרח • בהמשך, תבחן האפשרות להכיר בו כחלל צה"ל • הקצין היה עצור בחשד ל"עבירות חמורות" (צבא)