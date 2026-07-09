תיעוד התקיפות באיראן ( צילום: מהרשתות הערביות )

הסבב האלים בין טהראן לוושינגטון הגיע היום (חמישי) לשיא חסר תקדים. בעקבות תסכולו של הנשיא דונלד טראמפ מהמשך חסימת מצר הורמוז, פתחה ארצות הברית בגל תקיפות נרחב נגד תשתיות אסטרטגיות באיראן. בתגובה, משמרות המהפכה החלו לשגר אש לעבר בסיסים אמריקניים בכוויית, בחריין ועיראק.

המציאות בשטח הפכה למסוכנת מתמיד: ממשלת ירדן אישרה כי טילים איראניים חדרו למרחב האווירי שלה ויורטו, בעוד דיווחים דרמטיים מאיראן מצביעים על פגיעה באזור המתקן הגרעיני בבושהר ובנמלים מרכזיים בבנדר עבאס ובסיריק.

תקיפות באיראן - צילום: הטלויזיה האיראנית תקיפות באיראן | צילום: צילום: הטלויזיה האיראנית 10 10 0:00 / 0:31

ישראל בכוננות שיא: "הגנה והתקפה" גדול: טראמפ הודה שטעה לגבי איראן - רוביו לא הצליח להתאפק מאחורה ישראל גראדווהל | 16:03 בתוך הכאוס האזורי, צה"ל נערך לכל תרחיש. ראש אגף המבצעים, האלוף איציק כהן, הורה על העלאת רמת הכוננות בכל הזרועות – ים, אוויר, יבשה, סייבר וספקטרום. בימים האחרונים קיימו צה"ל והצבא האמריקני דיוני מקרים ותגובות לאפשרות שהאיראנים ינסו להסיט את האש לעבר בסיסים אמריקניים בישראל, המאכלסים כ-6,000 חיילים ומאות כלי טיס. שר הביטחון ישראל כ"ץ הדגיש היום: "אם איראן תתקוף את ישראל – צה"ל יגיב בעוצמה רבה". גורמים במערכת הביטחון הוסיפו בשיחות סגורות כי במקרה של הפרת הפסקת האש על ידי איראן, ישראל לא תסתפק בהגנה, אלא תפעל להשמדת תשתיות לאומיות איראניות כדי להאיץ את קריסת המשטר. על פי הערכות גורמי ביטחון, ישראל נערכת לאפשרות שאיראן תחליט להרחיב את הירי גם לשטח מדינת ישראל, בעקבות התקיפות האמריקניות הלילה והבוקר. מערכת הביטחון מצויה בדריכות מלאה, עם דגש על מערכות ההגנה האווירית והיכולות ההתקפיות.

התקיפה אמריקנית הלילה

הזירה הבוערת: מהעיראק ועד המפרץ

הדיווחים מהשטח מצביעים על התלקחות רב-זירתית שמערבת מספר מדינות במקביל:

עיראק: אזעקות בבסיס "חריר" ואש כטב"מים נגד ארגוני אופוזיציה. על פי דיווחים, משמרות המהפכה האיראניות הקימו תאי טרור חשאיים בעיראק שביצעו תקיפות רחפנים נגד מדינות המפרץ המארחות כוחות אמריקאיים. המהלך משקף שינוי טקטי משמעותי של טהראן, שמנסה לשמר את יכולת ההשפעה האזורית שלה.

ירדן: השגרירות האמריקנית הורתה לתושבים להישאר בבתים לאחר חדירת טילים. איראן שיגרה חמישה טילים לבסיס אמריקני בירדן, במה שנראה כהרחבה משמעותית של טווח הירי שכוון עד כה לעבר בסיסים אמריקניים במדינות המפרץ.

כוויית: אדם אחד נפצע לאחר שפסולת נפלה כתוצאה מיירוט בעקבות תקיפת טילים ומל"טים איראניים. צבא כוויית מסר כי איראן שיגרה שלושה טילים בליסטיים, טיל שיוט אחד ו-10 רחפנים לעבר המדינה, אשר "יורטו בהצלחה".

איראן: הטלוויזיה הממלכתית מאשימה את ארה"ב בהפצצת מתקן הגרעין בבושהר; פיצוצים עזים דווחו בנמלים אסטרטגיים. על פי עדויות תושבים בעיר צ'אגדאק בבושהר, נשמעו קולות של מספר פיצוצים בשעות אחר הצהריים המוקדמות. בשלב זה לא ברור אם קיים חשש לדליפה רדיואקטיבית מהמתקן הגרעיני.

ד"ר שי הר-צבי משרטט את מאזן האימה החדש | צפו - צילום: כיכר השבת ד"ר שי הר-צבי משרטט את מאזן האימה החדש | צפו | צילום: צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 12:40

המאבק על מצר הורמוז: הקרב האמיתי

למרות שהורגלנו לחשוב על סוגיית הגרעין כמרכז העימות, המלחמה הנוכחית היא בכלל על נתיבי הסחר העולמיים. ד"ר שי הר-צבי, ראש תחום הזירה הבינלאומית והמזרח התיכון במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, הסביר כי "המאבק המרכזי כרגע הוא על מצרי הורמוז".

"האמריקאים מנסים לפתוח את נתיב השיט הקרוב לעומאן, ומבחינת האיראנים מדובר בתרחיש בלתי אפשרי, ששומט מידיהם את הכלי המרכזי שהם הצליחו להשיג במהלך המלחמה", הוסיף הר-צבי. "הפערים בין המדינות בכל שאר הסוגיות כל כך גדולים, שהמוקד עבר לשליטה הפיזית במצרים, בשל החשיבות הקריטית שלהם לכלכלה העולמית ולאספקת האנרגיה".

בעוד האש ממשיכה לבעור, גורמים אמריקניים מאותתים כי לצד עוצמת התקיפות, מתקיימים מגעים שקטים מאחורי הקלעים בניסיון לבלום את ההסלמה לפני שהיא תדרדר למלחמה כוללת. עם זאת, הפער בין העמדות נותר עצום, והסיכוי להסלמה נוספת נשאר גבוה.

יצוין כי גורם איראני בכיר איים לאחרונה באיום האולטימטיבי מבחינת איראן – העלאת רמת העשרת האורניום לטוהר של 90%, המוגדרת כרמה צבאית. דובר הוועדה הפרלמנטרית לביטחון לאומי ומדיניות חוץ באיראן, אברהים רזאאי, הצהיר כי צעד זה ייבחן בפרלמנט כאפשרות תגובה במידה ואיראן תותקף פעם נוספת.