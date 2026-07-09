איראן תביא הערב (חמישי) לקבורה את מנהיגה העליון המחוסל, עלי ח'אמנאי, בעיר הולדתו משהד בצפון-מזרח המדינה, באירוע המציין את סיומו של שבוע תהלוכות אבל המוניות שנערכו ברחבי איראן ועיראק השכנה.

מטוסי קרב של צבא איראן ליוו את המטוס שנשא את ארונו של המנהיג המנוח ואת גופות בני משפחתו עם נחיתתם בשדה התעופה המקומי, לקראת הטקס המרכזי שייערך במקדש האימאם רזא, המקום הקדוש ביותר עבור המוסלמים השיעים במדינה.

הקבורה הרשמית, שנדחתה במשך ארבעה חודשים בעקבות הלחימה הממושכת, מתקיימת תחת אבטחה כבדה ועל רקע תקיפות אוויריות חדשות שביצעה ארצות הברית באיראן בשעות האחרונות, בתגובה לפגיעה בכלי שיט במצר הורמוז.

מושל מחוז משהד, חסן חוסייני, הודיע ברשתות השידור הממשלתיות כי הרשויות נערכות להגעתם של כ-15 מיליון בני אדם לטקס, כאשר המונים כבר גודשים את הרחובות, מניפים דגלים ונושאים שלטי נקמה נגד המערב.

במהלך תהלוכות הענק שנערכו בעיר קראו אלפי המשתתפים קריאות מפורשות נגד הממשל בוושינגטון, והנשים בצד הדרך החזיקו כרזות הקוראות לפגוע בנשיא ארצות הברית, תוך שהקהל זועק "אני נשבע בדם המנהיג העליון, טראמפ, אנחנו נהרוג אותך".

ח'אמנאי, ששלט באיראן במשך כ-37 שנים, חוסל ב-28 בפברואר בתקיפה אווירית משולבת של ארצות הברית וישראל על מתחם המגורים שלו בטהראן, שבה נספו גם בתו, חתנו, נכדתו ורעייתו של בנו מוג'תבא.

בנו וממשיך דרכו הרשמי, מוג'תבא ח'אמנאי, אשר מונה לתפקיד המנהיג העליון שבוע לאחר החיסול, נעדר לחלוטין מן העין הציבורית מאז פרוץ המלחמה, ושלושה מאחיו הגיעו לבדם לייצג את המשפחה בטקסי האבל השונים.

גורמים רשמיים באזור מציינים כי היעדרותו הממושכת של היורש נובעת מפציעות קשות ומעיוותים שספג בגופו ובפניו באותה הפצצה שבה חוסל אביו, דבר המגביר את המתיחות והטלטלה הפוליטית בתוך צמרת המשטר בטהראן.