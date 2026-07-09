מארין לה פן ( צילום: שאטרסטוק )

צרפת התעוררה השבוע לטלטלה פוליטית ומשפטית חסרת תקדים, המעמידה במרכז הבמה את מנהיגת הימין הלאומני מארין לה-פן ואת שאיפותיה לכבוש את ארמון האליזה.

מארין לה-פן, מנהיגת הימין הקשוחה המתנגדת להגירה הבלתי נשלטת, ומעוניינת להחזיר את צרפת לצרפתים, נאלצה להיפגש אתמול פעם נוספת עם השופטים שיחליטו על עתידה. ואז נפלה ההחלטה: בית המשפט לערעורים בפריז אישר אמנם את הרשעתה הפלילית של לה-פן בפרשת מעילת הענק בכספי הציבור של האיחוד האירופי, אך שינה באופן מהותי את גזר הדין. השופטים הפחיתו את תקופת הפסילה הציבורית שהוטלה עליה בעבר ובכך סללו באופן מעשי את דרכה להתמודד במערכת הבחירות לנשיאות שצפויה להתקיים באביב של השנה הבאה. לה-פן נשמה לרווחה. במסגרת פסק הדין החדש, בית המשפט הטיל על לה-פן עונש של שלוש שנות מאסר, מתוכן שנתיים על תנאי, כאשר את השנה הנותרת קבעו השופטים כי תרצה תחת מעצר בית תוך חובה לענוד צמיד ניטור אלקטרוני. בנוסף לכך נגזר עליה קנס כספי בגובה של מאה אלף אירו. השופטת שעמדה בראש הרכב בית המשפט לערעורים, מישל אג'י, נימקה את ההחלטה המפתיעה להקל ברכיב הפסילה מהתמודדות פוליטית בכך שחופש הבחירה של הבוחרים, המהווה תנאי מוקדם להבעת הרצון הדמוקרטי, חייב להילקח בחשבון בעת קביעת העונש.

לה פן בבית המשפט, אילוסטרציה ( צילום: AI )

רק ימים ספורים לפני כן, לה-פן עצמה הצהירה ברשתות הטלוויזיה כי קמפיין תחת צמיד אלקטרוני הוא "בלתי אפשרי" מבחינתה, שכן היא אינה מוכנה להיות תלויה באישור של שופט כדי לצאת לשוק או לעצרת בחירות.

החלטתו של בית המשפט לערעורים להכריחה לענוד תמיד אלקטרוני למשך שנה היה אמור אפוא לקבור את יכולתה להתמודד בבחירות, לאחר שהיא עצמה הבהירה שלא תעשה זאת תחת איזוק.

הציפייה בצרפת הייתה שאם בית המשפט ישאיר את עונש הצמיד, היא תיאלץ לפרוש ולהעביר את השרביט לז'ורדן ברדלה.

באולפני החדשות המזוהים בעיקר עם השמאל (כן, גם שם זה ככה) התמוגגו מאושר לאור ההחלטה של בית המשפט להכריח את המועמדת לנשיאות לה-פן להסתובב עם אזיק אלקטרוני.

עוד קודם החלטת השופטים, הודיעה המתמודדת כי תתראיין בחדשות השעה 20:00 לרשת הטלוויזיה המובילה TF1, שם תתייחס לפסק הדין - יהיה אשר יהיה.

לה-פן מטילה פצצה באולפן TF1 ביום שלישי ( צילום מסך )

ואז, שעות ספורות בלבד לאחר השמעת פסק הדין, התייצבה לה-פן לראיון דרמטי במהדורת החדשות המרכזית של רשת הטלוויזיה הצרפתית המרכזית והטילה פצצה פוליטית נוספת.

מנהיגת הימין הלאומני ניצלה את הופעתה כדי להודיע קבל עם ועדה על הגשת ערעור מיידי לערכאה המשפטית הגבוהה ביותר בצרפת, בית המשפט לערעורים הגבוה המכונה קסאסיון. במהלך הראיון הכריזה לה-פן באופן חגיגי כי "הערב, אני מועמדת בבחירות לנשיאות".

הודעה לילית זו חשפה תמרון משפטי מתוחכם במיוחד, המאפשר לה לעקוף בשלב זה את העונשים המגבילים שהושתו עליה. על פי החוק הצרפתי, עצם הגשת הערעור לערכאה העליונה מביאה להקפאה אוטומטית ומלאה של כל השפעות פסק הדין שניתן בערכאה שמתחתיה.

לה-פן הסבירה את המהלך לצופים בבית בצורה פשוטה וישירה כאשר אמרה כי "הערעור לבית המשפט לערעורים הגבוה מתלה את השפעות פסק הדין, ולכן אנהל את הקמפיין ללא צמיד קרסול אלקטרוני".

מנהיגת המפלגה הלאומנית הבהירה כי המהלך המשפטי נועד להעביר את ההכרעה הסופית לגבי עתידה מידי השופטים אל אזרחי המדינה בקלפיות.

היא שבה ודחתה מכל וכל את ההאשמות החמורות שבהן הורשעה פעמיים בשתי ערכאות שונות, וטענה כי הציבור הצרפתי הוא זה שצריך לקבוע מי צודק במאבק הזה. בדבריה מול המצלמות הדגישה פעם נוספת את עמדתה העקרונית ואמרה כי "אנחנו חפים מפשע במעשים שמיוחסים לנו. מעשים אלו אינם יכולים להיות מסווגים כמעילת כספי ציבור".

אויביה של לה פן, הפוליטיים ובכלל, נותרו פעורי פה. לה-פן הצליחה פעם נוספת לעקוף את המערכת באמצעות פסיקת בית המשפט שאיפשר לה להמשיך להתמודד, תוך שהיא מודיעה כי תערער על אותה פסיקה עצמה. התקדים המשפטי מאפשר לה אפוא להתמודד, ולהסתובב באופן חופשי וללא איזוק. אחרי שכבר הספידו אותה, לה-פן שבה מן המתים.

לה-פן וברדלה ברחובות צרפת יממה אחרי הפסיקה ( צילום: מרין לה-פן )

כדי להבין את שרשרת האירועים שהובילה לדרמה הנוכחית בפריז, יש לחזור לאחור אל ראשית הפרשה ואל ההרשעה הראשונה שאייימה לחסל כליל את הקריירה הפוליטית של מנהיגת הימין.

בחודש מרץ של השנה שעברה, בית המשפט בערכאה הראשונה מצא את מנהיגת הימין אשמה בניהול מערך מאורגן ושיטתי למעילת כספים, וגזר עליה עונש כבד של חמש שנות פסילה מיידית מהתמודדות על כל משרה ציבורית. פסיקה מקורית זו הכתה בתדהמה את המערכת הפוליטית, שכן היא קבעה למעשה כי לה-פן לא תוכל להציג את מועמדותה להחלפת הנשיא המכהן.

שלוש פעמים ניסתה מארין לה-פן להחליף את השלטון באמצעות התמודדות לנשיאות צרפת. התסריט חזר על עצמו שוב ושוב: לה-פן עולה לסיבוב שני - ואז מודחת בעקבות התאגדות של כלל הכוחות הפוליטיים מימין ומשמאל - כנגדה. אחרי הפסיקה הדרמטית של בית המשפט קמא, רבים האמינו כי לא תהיה פעם רביעית וכבר הכינו את שותפה למפלגה ויושב הראש שלה ז'ורדן ברדלה, לעמוד מול הצרפתים.

השורשים של הפרשה המשפטית המורכבת הזו מגיעים עד לשנת 2015, אז פתח הפרלמנט האירופי בחקירה רשמית נגד המפלגה, שנקראה באותם ימים החזית הלאומית. התביעה הצרפתית טענה כי בין 2004-2015, המפלגה הפעילה מנגנון מתוחכם של חוזים פיקטיביים עבור עוזרים פרלמנטריים בבריסל ובשטרסבורג. כספי המסים של אזרחי האיחוד האירופי, שיועדו אך ורק למימון פעילות פרלמנטרית, הופנו בפועל למימון משכורות של פעילי מפלגה שעבדו בצרפת.

פרלמנט האיחוד האירופי ( צילום: שאטרסטוק )

במהלך המשפט המקורי נחשף כי המערך הפיקטיבי שימש בין היתר למימון משכורותיהם של שומר הראש האישי של לה-פן ושל המזכירה הפרטית של אביה, ז'אן-מארי לה-פן, ממייסדי המפלגה שהודח בשל אנטישמיות.

התביעה העריכה את השווי הכולל של הכספים שנלקחו במרמה מהאיחוד האירופי בסכום של למעלה מארבעה מיליון אירו. בית המשפט בערכאה הראשונה קבע בשעתו כי מארין לה-פן מילאה תפקיד מרכזי ודומיננטי במיסוד ובניהול המערכת הזו, שמטרתה הייתה לחסוך כספים למפלגתה על חשבון משלמי המסים.

לה-פן מצדה ניהלה מאבק ציבורי עיקש נגד ההאשמות הללו, וטענה לאורך כל הדרך כי מדובר ברדיפה פוליטית מכוונת ובציד מכשפות שנועד לסלק אותה מהמרוץ לנשיאות.

היא ועשרה נאשמים נוספים מקרב בכירי המפלגה החליטו שלא לקבל את פסק הדין המקורי והגישו את הערעור לבית המשפט בפריז. בערעור זה טענו עורכי דינה כי המפלגה פעלה בתום לב מוחלט וכי מדובר בפרשנות לגיטימית של עבודת עוזרים פוליטיים, אך השופטים בערכאה השנייה דחו את הטיעונים הללו ואישרו מחדש את עצם אשמתה.

אף על פי שההרשעה אושרה, השינוי המהותי שביצע בית המשפט לערעורים בגזר הדין השבוע שינה לחלוטין את מפת הסיכונים הציבורית. השופטים הפחיתו את תקופת הפסילה הכוללת ל-45 חודשים, וקבעו כי שלושים חודשים מתוכם יהיו על תנאי בלבד. חמישה עשר החודשים שנותרו נספרו באופן רטרואקטיבי החל ממועד מתן פסק הדין הראשון במרץ אשתקד, ולכן תקופת הפסילה בפועל הסתיימה והותירה את שערי הבחירות פתוחים בפניה.

תחליף אותו? עמנואל מקרון ( צילום: שאטרסטוק )

למרות התמרון המשפטי המבריק המאפשר לה להתמודד כעת, האסטרטגיה של לה-פן כרוכה בסיכון פוליטי ומעשי משמעותי ביותר. אם בית המשפט העליון יחליט להאיץ את הדיונים בעניינה בשל החשיבות הציבורית של התיק, הוא עלול לקבל הכרעה סופית בעיצומו של הקמפיין. במקרה כזה, אם הערעור יידחה, לה-פן עלולה למצוא את עצמה נאלצת לענוד את צמיד הניטור האלקטרוני ולהתייצב בפני מגבלות תנועה קשות ועוצר בית בשבועות המכריעים שלפני ההצבעה.

ההתפתחויות המשפטיות עוררו גל של תגובות סוערות במערכת הפוליטית בצרפת, כאשר נציגי מפלגות השמאל והמרכז מיהרו לתקוף את החלטתה להמשיך בהתמודדות למרות ההרשעה הכפולה.

חבר הפרלמנט הצרפתי מטעם מפלגות השמאל, פרנסואה רופין, הגיב בחריפות ואמר כי "היא נמצאה אשמה פעמיים במעילת 4.1 מיליון אירו בכספי ציבור שנגנבו ממשלמי המסים הצרפתים. ולכן, היא פושעת. זהו המסקנה היחידה שניתן להסיק מפסיקת בית המשפט הזו. אז באופן הגיוני, היא לא צריכה להתמודד בבחירות לנשיאות".

"לידה מחדש". הקמפיין נפתח ( הופץ אתמול: קמפיין RN )

מנגד, בקרב תומכיה של לה-פן וכן במחנות פוליטיים יריבים, ברור לכל כי היא נותרה הכוח הדומיננטי והמשמעותי ביותר בימין הצרפתי. הנשיא הנוכחי עמנואל מקרון מנוע על פי החוק מלהתמודד על קדנציה שלישית ברציפות, מה שמותיר את הזירה הפוליטית פתוחה לחלוטין. גורמים במחנה הפוליטי של ראש הממשלה הצרפתי לשעבר, אדואר פיליפ, הודו בשיחות סגורות כי לה-פן תהיה המועמדת החזקה ביותר במערכת הבחירות הקרובה, וכי שום הרשעה משפטית לא תפגע במעמדה בקרב בסיס התמיכה הרחב שלה.

השאלה מי ינהיג את צרפת בשנים הבאות מעוררת עניין ודאגה עמוקה גם מחוץ לגבולות המדינה, שכן מדובר בכלכלה השנייה בגודלה באיחוד האירופי ובמעצמה צבאית וגרעינית מרכזית ביבשת.

לה-פן ומפלגתה מחזיקים מזה שנים בעמדות ספקניות מוצהרות כלפי מוסדות האיחוד האירופי וכלפי ברית נאט"ו, והם מתנגדים להמשך המימון הצבאי הנרחב לאוקראינה. ניצחון אפשרי שלה בבחירות לנשיאות בשנה הבאה עלול לשנות מן היסוד את המדיניות הצרפתית ואת מאזן הכוחות המדיני ברחבי אירופה כולה.