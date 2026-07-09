מדריך טיסה השליך את עצמו לכאורה ממטוס במהלך טיסה בשמי ארגנטינה והותיר את התלמידה שלו לבדה בתוך תא הטייס, זאת לאחר שפנה אליה ואמר לה משפט אחרון.

האירוע הדרמטי התרחש ב-5 ביולי בארגנטינה באזור קורדובה, כאשר מדריך הטיסה מצא את מותו לאחר שנפל מכלי הטיס בעיצומו של תרגיל. המדריך, ליאנדרו ברטזו בן ה-42, ניהל טיסת אימונים שגרתית ביחד עם תלמידה בת 22, כאשר השניים שהו על סיפון מטוס מדגם ססנה 150.

אף על פי שלצעירה כבר היה רישיון טיס אזרחי משלה, היא נדרשה על פי החוק לצבור שעות טיסה נוספות וחובת המערכת הייתה לצוות לה מדריך מוסמך.

על פי העדות שמסרה הצעירה, ברטזו ביקש ממנה תחילה לשמור על נתיב הטיסה הנוכחי, ומיד לאחר מכן פנה אליה ואמר "את יודעת מה את צריכה לעשות".

בהמשך ישיר לתיאור המקרה, הוריד המדריך את קסדת הטיסה שלו, פתח את חגורת הבטיחות, פתח את דלת המטוס וצנח אל הריק בגובה של כ-250 מטרים.

התלמידה המבוהלת יצרה קשר מיידי עם פקחי הטיסה בקרקע והצליחה להשתלט על המטוס ולהנחית אותו בשלום על המסלול מבלי לספוג פציעות. גופתו של מדריך הטיסה אותרה זמן קצר לאחר מכן על ידי כוחות ההצלה המקומיים כשהיא מוטלת בשדה פתוח בקרבת מקום הנחיתה.

חוקרי תאונות התעופה במדינה מנסים כעת להבין במדויק את השתלשלות העניינים, כאשר בכלי התקשורת בארגנטינה מדווחים כי ההנחה המרכזית היא מעשה מכוון. לצד זאת, הרשויות אינן פוסלות כיווני חקירה נוספים, ובהם האפשרות כי מדובר בכשל טכני בלתי צפוי שאירע בעת פתיחת דלת המטוס.

מנהל בית הספר לטיסה שבו עבד ציין כי הטייס לא הפגין שום סימן מחשיד לפני ההמראה, אולם אביו של המנוח סיפר כי הוא חווה תקופה קשה ואף ביקר במוסד פסיכיאטרי, דבר שלא היה ידוע למעסיקיו.