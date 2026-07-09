משפחה מקליפורניה תובעת מעון יום בעקבות פציעתו הקשה של בנה בן השנתיים, לאחר פעולה בלתי זהירה שביצעה אחת המטפלות.

בני הזוג הגישו תביעה נגד רשת מועדוני הספורט והמעונות לאחר שלטענתם מצלמות האבטחה תיעדו את העובדת במעון כשהיא משליכה את בנם הפעוט באוויר, מאבדת את אחיזתה בו והוא נופל על ראשו.

לפי התביעה, הילד סבל מפגיעת ראש טראומטית, אובדן שמיעה ופציעות נוספות בפניו.

לטענת ההורים, צוות המעון מסר להם תחילה כי בנם נפל מגובה של כחצי מטר בלבד, אך תיעוד מצלמות האבטחה הציג תמונה שונה לחלוטין. בנוסף נטען בתביעה כי המעון פועל ללא רישיון מתאים ומציג את עצמו כפטור מהחובה להחזיק ברישיון.

טראמפ ניסה להביך את זלנסקי מול המצלמות - התגובה שלו פשוט קורעת ישראל גראדווהל | 08.07.26

בני הזוג דורשים פיצויים בגין רשלנות, תקיפה, הונאה וגרימת עוגמת נפש. ברשת המעונות טרם הגיבו לטענות.