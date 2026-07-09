"שלכם ארדואן": המתנה הבלתי נתפסת שקיבלו מנהיגי נאט"ו 

מתנתו של ר. טרדוגן לג. נאוסדה ( / צילום: משרד הנשיאות. )

פסגת נאט"ו שנערכה ביולי 2026 באנקרה תזכר לא רק בגלל הוויכוחים הסוערים על תקציבי ביטחון או עתידה של גרינלנד, אלא בגלל מחווה דיפלומטית חריגה ופרובוקטיבית מצדו של המארח, רג'פ טאיפ ארדואן. בזמן שהעולם עקב בדריכות אחר דרישותיו של דונלד טראמפ להעלות את הוצאות הביטחון ל-5% מהתמ"ג, ארדואן בחר בדרך מוחשית מאוד להמחיש את עוצמתה הצבאית של טורקיה.

בצעד שהפתיע את כל הנוכחים, העניק ארדואן לכל אחד ממנהיגי נאט"ו שהגיעו לפסגה אקדח תופי (רוולבר) מדגם Sarsilmaz SR 38 מתוצרת טורקיה. על כל אקדח נחרט שמו של המנהיג שקיבל אותו, אך ההפתעה לא נעצרה כאן: יחד עם הנשק, הוגשה לכל מנהיג גם קופסה מלאה בתחמושת חיה. בעוד שחלק מהמנהיגים אולי ראו בכך פריט אספנות, עבור ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, המתנה הפכה לסיוט לוגיסטי ומשפטי. על פי דיווחים מהטיסה חזרה לבריטניה, סטארמר חשף בפני עיתונאים כי נאלץ להשאיר את האקדח האישי שלו באנקרה.

נשיא טורקיה ארדואן ( צילום: שאטרסטוק )

חוקי הנשק הנוקשים בבריטניה, שהוחמרו משמעותית מאז הטבח בדאנבליין ב-1996, אוסרים כמעט לחלוטין ייבוא ואחזקה של אקדחים כאלה.

למרות שארדואן צירף לכל מתנה מסמך אישי החתום על ידו המבטל את מגבלות הייצוא של טורקיה על הנשק, הדבר לא עזר לסטארמר מול החוק הבריטי. בסופו של דבר, האקדח החרוט של ראש הממשלה הבריטי נשאר בטורקיה לצורך השבתה.

המתנה יוצאת הדופן של ארדואן התרחשה בצל אווירה מתוחה ממילא. הפסגה לוותה בהצהרות לוחמניות של דונלד טראמפ בנוגע לשליטה על גרינלנד – הצהרות שנענו בתגובה נחרצת מצד ראש ממשלת דנמרק, מטה פרדריקסן, שהבהירה כי "גרינלנד אינה למכירה".

בזמן שהמזכיר הכללי של נאט"ו, מארק רוטה, ניסה לשדר עסקים כרגיל ולהרגיע את הרוחות בנוגע למחויבות האמריקאית לברית, "דיפלומטיית האקדחים" של ארדואן גנבה את ההצגה והשאירה את הקהילה הבינלאומית לתהות לגבי המסר האמיתי שמאחורי המתנה הטעונה.