סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה מפי חמישה מקורות כי ערב הסעודית מקיימת שיחות ראשוניות עם כמה משכנותיה במפרץ הפרסי בנוגע להרחבת הקיבולת של צינור הנפט מזרח-מערב. המטרה היא להוסיף לצינור יכולת הובלה של עד שני מיליון חביות נוספות ביום, כדי להתמודד עם השבתת נתיבי הסחר הימיים.

מדובר במהלך דרמטי שישמוט מידיה של איראן את האיום האולטימטיבי בסגירת מצרי הורמוז ושימוש בו כאמצעי סחיטה של המפרציות והמערב.

השיחות בין המדינות החלו על רקע העובדה שלכווית, לבחרין ולקטאר אין נתיבי עקיפה יבשתיים והן סבלו משיתוק מלא של יצוא האנרגיה. המדינות מנסות למצוא פתרונות טכנולוגיים ותשתיתיים שיחברו את שדות הנפט שלהן לרשת הסעודית והאמירתית, על אף הקשיים בהובלת גז טבעי מונזל מקטאר.

מנכ"ל תאגיד הנפט של כווית, השייח' נואף אל-סבאח, התייחס לנושא ואמר כי "אנו נמצאים בדיונים עם אחינו בסעודיה ובאיחוד האמירויות כדי לבחון כיצד להרחיב את מערכת הצינורות שיש להם כדי לקלוט חביות כוויתיות". לפי מומחים באזור, המערכה הצבאית הבהירה למדינות המפרץ את הסיכון הממשי שבהסתמכות על המצר.

השותף המנהל בחברת הייעוץ הארדקאסל אדוויזורי, זאיד בלבאגי, הסביר כי "השיחות האחרונות על מסדרונות צינורות חדשים המערבים את סעודיה, כווית וקטאר משקפות מציאות אסטרטגית רחבה יותר. הסכסוך מיקד את המחשבה באזור לגבי הסכנות שבהסתמכות אך ורק על הורמוז". לדבריו, מדינות האזור מאיצות כעת את פרויקטי התשתית.

צינור הנפט הנוכחי של סעודיה הוקם בתחילת שנות השמונים והוא מסוגל להזרים כיום כשבעה מיליון חביות נפט ביום אל נמל ינבוע. חמישה מיליון חביות מתוכן מופנות ישירות ליצוא לשווקים הבינלאומיים, בעוד ששני מיליון חביות משמשות להזנת בתי הזיקוק המקומיים בחוף המערבי של הממלכה.

הצורך בצינור התעורר מחדש בעקבות המצור הממושך שהטילה איראן על מצר הורמוז, אשר אילץ את יצרניות הנפט במפרץ להשבית תפוקה של כ-12 מיליון חביות ביום וגרם לזינוק חסר תקדים במחירים העולמיים. אף שחלק מהזרימה התחדשה בעקבות הבנות ראשוניות בין ארצות הברית לאיראן, התפוקה נותרה נמוכה.

במקביל לסעודיה, איחוד האמירויות היא המדינה היחידה שמחזיקה כיום ביכולת עקיפה משמעותית והיא השלימה את מחצית בנייתו של צינור חדש שיכפיל את היצוא לנמל פוג'יירה בשנה הבאה. גורמים בתעשיית האנרגיה מעריכים כי הרחבת התשתיות של שתי המעצמות עלולה להוביל למאבק מסחרי חדש ביניהן.

גורם בתעשייה ציין בהקשר זה כי "השלב הבא ביריבות בין ערב הסעודית לאיחוד האמירויות עשוי להיות מרוץ להגדלת תפוקת הנפט – ובהמשך גם מרוץ להורדת המחירים". נכון לעכשיו, חברת ארמקו הסעודית טרם החליטה אם לשדרג את הצינור הקיים או להקים תשתית מקבילה לחלוטין.