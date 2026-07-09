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משעשע

ויראלי: נוסע רכש חיבור לאינטרנט במטוס כדי לצפות במשחק - זה מה שקרה בטיסה | צפו

סרטון משעשע שהופץ ביממה האחרונה ברשתות החברתיות, מציג רגע ויראלי מתוך טיסה, שבו נוסעים רבים התקבצו סביב נוסע אחר שהחזיק מחשב נייד | הנוסע רכש חיבור לאינטרנט אלחוטי (Wi-Fi) במטוס כדי לצפות בשידור חי של משחק כדורגל והפך למעין שדרן עבור שאר הנוסעים | עשרות נוסעים התאספו כדי לעקוב יחד אחר השידור בגובה רב | צפו בתיעוד הוויראלי (תעופה)

הנוסע שהפך לשדרן לכל הנוסעים
הנוסע שהפך לשדרן לכל הנוסעים| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
טיסהאינטרנטמשחק כדורגלwi-fi
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