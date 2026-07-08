רגעי דרמה נרשמו אמש (שלשלי) בשדה התעופה הבינלאומי מאנאס, הסמוך לישקק שבקירגיזסטן, לאחר שגלגל הנחיתה האחורי של המטוס בזמן שהחל בהמראה. הנוסעים המבוהלים נמלטו במגלשות חירום.
תיעודים מהמקום נראה מטוס הנוסעים של חברת התעופה טז ג'ט כשהוא נוטה על צידו לאחר כנף שמאל של המטוס נתקעה באספלט במהלך הקריסה. שירותי חירום הוזנקו במהירות למטוס שנפגע כאשר דלק החל להישפך על מסלול ההמראה. לא היו דיווחים על שריפה.
כל 181 האנשים שהיו על הסיפון פונו בשלום באמצעות מגלשות חירום מתנפחות, מספר נוסעים סבלו מחתכים וחבלות.
בסרטון שצולם בידי אחד הנוסעים נראים אנשים, כולל תינוק, מחליקים במורד מגלשות החירום למקום מבטחים, לקול צרחות של נוסעים. הנוסעים שעמדו על המסלול נראים מבולבלים, ומביטים אל המטוס השבור.
שדה התעופה השעה את כל טיסות ההגעה והיציאה עד שנוקו שברי המטוס והדלק הסילוני שנשפך ממסלול הטיסה.
בהודעה מטעם שדה התעופה נמסר כי "מכיוון שהמטוס האיץ באיטיות, הטייסים הצליחו לעצור את המטוס". "לאחר העצירה, המטוס נטה על כנפו השמאלית, וגרם לדליפת דלק סילוני. שירותי כיבוי אש נמצאים במקום".
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