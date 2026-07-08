רגעי דרמה נרשמו אמש (שלשלי) בשדה התעופה הבינלאומי מאנאס, הסמוך לישקק שבקירגיזסטן, לאחר שגלגל הנחיתה האחורי של המטוס בזמן שהחל בהמראה. הנוסעים המבוהלים נמלטו במגלשות חירום.

תיעודים מהמקום נראה מטוס הנוסעים של חברת התעופה טז ג'ט כשהוא נוטה על צידו לאחר כנף שמאל של המטוס נתקעה באספלט במהלך הקריסה. שירותי חירום הוזנקו במהירות למטוס שנפגע כאשר דלק החל להישפך על מסלול ההמראה. לא היו דיווחים על שריפה.

כל 181 האנשים שהיו על הסיפון פונו בשלום באמצעות מגלשות חירום מתנפחות, מספר נוסעים סבלו מחתכים וחבלות.