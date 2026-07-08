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תיעוד דרמטי

הנוסע תיעד: כך נראה פינוי נוסעים במגלשות החירום עקב תקלה במטוס | צפו

נוסעים שעלו על טיסה בקירגיסטאן לא חלמו מה יתרחש בעוד דקות | במהלך ההמראה, קרס אחד מגלגלי הנחיתה האחוריים וגרם לתקיעת הכנף במסלול, בזמן שהדלק הסילוני נשפך מהמטוס | הנוסעים המבוהלים פונו באמצעות מגלשות החירום - כך זה נראה מעיני הנוסעים | צפו בתיעוד (תעופה)

הפינוי במגלשות החירום
הפינוי במגלשות החירום| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

רגעי דרמה נרשמו אמש (שלשלי) בשדה התעופה הבינלאומי מאנאס, הסמוך לישקק שבקירגיזסטן, לאחר שגלגל הנחיתה האחורי של המטוס בזמן שהחל בהמראה. הנוסעים המבוהלים נמלטו במגלשות חירום.

תיעודים מהמקום נראה מטוס הנוסעים של חברת התעופה טז ג'ט כשהוא נוטה על צידו לאחר כנף שמאל של המטוס נתקעה באספלט במהלך הקריסה. שירותי חירום הוזנקו במהירות למטוס שנפגע כאשר דלק החל להישפך על מסלול ההמראה. לא היו דיווחים על שריפה.

כל 181 האנשים שהיו על הסיפון פונו בשלום באמצעות מגלשות חירום מתנפחות, מספר נוסעים סבלו מחתכים וחבלות.

המטוס תקוע על המסלול
המטוס תקוע על המסלול| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

בסרטון שצולם בידי אחד הנוסעים נראים אנשים, כולל תינוק, מחליקים במורד מגלשות החירום למקום מבטחים, לקול צרחות של נוסעים. הנוסעים שעמדו על המסלול נראים מבולבלים, ומביטים אל המטוס השבור.

שדה התעופה השעה את כל טיסות ההגעה והיציאה עד שנוקו שברי המטוס והדלק הסילוני שנשפך ממסלול הטיסה.

המטוס תקוע על המסלול (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
המטוס תקוע על המסלול (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

בהודעה מטעם שדה התעופה נמסר כי "מכיוון שהמטוס האיץ באיטיות, הטייסים הצליחו לעצור את המטוס". "לאחר העצירה, המטוס נטה על כנפו השמאלית, וגרם לדליפת דלק סילוני. שירותי כיבוי אש נמצאים במקום".

טיסהקירגיזסטאןמגלשת חירום
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