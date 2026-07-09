הרשויות חוקרות חפצים התעופפו, נוסעים נמלטו: עימות אלים פרץ בשדה התעופה במכסיקו | צפו תיעוד חריג פורסם ביממה האחרונה ברשתות החברתיות, בו נראית מהומה אדירה ואלימות בשדה התעופה הבינלאומי של מקסיקו סיטי (AICM) | בתיעוד מטרמינל 2 נראית אימות קשה בין הנוסעים ואנשי צוות השדה | על פי הדיווחים, מדובר בקבוצת נוסעים שהורחקה מהטיסה בשל הפרעה לסדר | על פי הודעת הרשות השופטת, כלל המעורבים בתקרית שבתיעוד נעצרו והובאו לחקירה | כך זה היה נראה (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 13:26