המהומה בשדה התעופה| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
הרשויות חוקרות
חפצים התעופפו, נוסעים נמלטו: עימות אלים פרץ בשדה התעופה במכסיקו | צפו
תיעוד חריג פורסם ביממה האחרונה ברשתות החברתיות, בו נראית מהומה אדירה ואלימות בשדה התעופה הבינלאומי של מקסיקו סיטי (AICM) | בתיעוד מטרמינל 2 נראית אימות קשה בין הנוסעים ואנשי צוות השדה | על פי הדיווחים, מדובר בקבוצת נוסעים שהורחקה מהטיסה בשל הפרעה לסדר | על פי הודעת הרשות השופטת, כלל המעורבים בתקרית שבתיעוד נעצרו והובאו לחקירה | כך זה היה נראה (תעופה)
אא
כיכר השבת |
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