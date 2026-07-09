כיכר השבת
ניסיון חיסול דרמטי

דיווח: בכיר חמאס ניצל מניסיון חיסול ישראלי, כך נראה הרכב ההרוס

דיווחים דרמטיים ברצועת עזה על ניסיון חיסול ממוקד של דובר ארגון הטרור חמאס, חאזם קאסם, במערב העיר עזה. על פי הדיווחים, רכבו של הדובר הותקף מהאוויר, וכתוצאה מכך הוא נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים שיפא, בעוד מאבטחו האישי, מחמד אל-פיומי, נהרג במקום. תיעודים מהזירה מציגים את רגעיו הראשונים של ההרס ואת ההמון העזתי הזועם המסתער על הרכב הבוער (ביטחון)

דיווחים ערביים מרצועת עזה מצביעים הערב (רביעי) על ניסיון חיסול דרמטי שהתרחש בשעות האחרונות במערב העיר עזה, כאשר יעד התקיפה היה דובר , חאזם קאסם. על פי המידע הזורם מהרצועה, כלי טיס של חיל האוויר שיגר טיל מדויק לעבר הרכב שבו נע הדובר הבכיר יחד עם פמליית האבטחה שלו.

כתוצאה מהפגיעה הישירה, הרכב עלה באש והושמד כמעט לחלוטין. קאסם עצמו נפגע באורח קשה מאוד, וחולץ מהריסות הרכב כשהוא פצוע. לאחר מכן הובהל תחת אבטחה כבדה לקבלת טיפול רפואי דחוף במרכז הרפואי שיפא בעיר .

שומר ראשו נהרג במקום

מתוצאות התקיפה עולה כי שומר ראשו ומאבטחו האישי של הדובר, מחמד אל-פיומי, נהרג במקום מעוצמת הפיצוץ וההדף. הזירה עצמה הפכה בתוך דקות ספורות למוקד של כאוס מוחלט.

תיעוד שהגיע מתוך הרצועה מציג תחילה את הרכב הלבן כשהוא מרוסק לחלוטין במרכז הכביש, להבות אש פעורות מתוכו ועשן שחור וסמיך מיתמר ממנו אל על, בעוד עוברי אורח ספורים מביטים במתרחש במרחק ביטחון.

בתיעוד נוסף ודרמטי במיוחד המציג את המשך האירוע, ניתן לראות כיצד תוך זמן קצר נאסף סביב המכונית הבוערת המון עזתי מוסת וזועם המונה מאות אנשים. הקהל הרב, שהקיף את הרכב המפויח מכל עבריו, החל להשתולל, לצעוק בקריאות זעם ולנסות להתקרב אל שרידי המכונית למרות העשן הכבד שעדיין היתמר ממנה.

| צילום: צילום: לפי סעיף 27א

מכה קשה למערך ההסברה של חמאס

חאזם קאסם נחשב לאחת הדמויות המוכרות והדומיננטיות ביותר במערך ההסברה והלוחמה הפסיכולוגית של חמאס בשנים האחרונות. הוא מרבה להתראיין בכלי התקשורת הערביים והבינלאומיים כדי להשמיע את עמדות ארגון הטרור, ונחשב לפנים המדיניות של התנועה מול העולם.

ניסיון החיסול שלו, בלב העיר ובאור יום, מהווה מכה תודעתית ומבצעית קשה לארגון. זהו צעד משמעותי בפגיעה בדרג המדיני וההסברתי של חמאס, מעבר לפגיעה השוטפת במפקדים הצבאיים בשטח.

יצוין כי בשבועות האחרונים מבצע צה"ל סדרת חיסולים ממוקדים נגד דרג בכיר בארגון הטרור. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, אתמול חוסל מפקד נוח'בה שפשט לקיבוץ נירים בטבח ה-7 באוקטובר, ולפני כן חוסלו מפקד חוליית נוח'בה ומפקד המודיעין הצבאי של חמאס בפעולות מבצעיות נפרדות.

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