אלי אלבג, אביה של התצפיתנית לירי אלבג שנחטפה ממוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר ושוחררה בעסקת החטופים, חשף הבוקר (ראשון) בריאיון מקיף ברדיו 103FM את המאמצים החשאיים והנואשים שעשה באופן עצמאי להציל את בתו מהשבי. אלבג סיפר כי פנה לגורמים שונים, כולל כאלו המזוהים עם הרשות הפלסטינית, במטרה לעקוב אחר מצבה הבריאותי והנפשי של לירי בעודה מוחזקת במנהרות ובבתי המחבלים ברצועה.

"הייתי גם עם האנשים הרעים", גילה אלבג בגילוי לב. "הגעתי גם לאנשים הרעים ברשות הפלסטינית. אלה בקשות דרך עורכי דין – אנחנו קוראים לזה עורכי דין – על בדל מידע, על זה שישמרו עליהן, על החטופות שידענו שהן ביחד. הם היו מאוד זהירים. אבל יום אחד נתנו לי נתון, וכשלירי חזרה הבנתי שהם ידעו".

המידע שקיבל אלבג מאותם גורמים פלסטיניים התברר כמדויק לחלוטין רק לאחר שובה של בתו מהשבי. "אמרו לי 'הכול בסדר איתה, היא רק נפגעה בציפורן'", סיפר. "אני לא האמנתי. כשהיא חזרה היא אמרה 'כן, נפגעתי בציפורן'. כל הזמן לא האמנתי ולא מאמין. אתה נמצא בתוך העולם הזה שיש הרבה אנשים שרוצים לעזור, חלקם רוצים כסף".

אלבג הבהיר כי המשפחה הייתה מוכנה לעשות הכל ללא מחסומים רשמיים. "בתוך המלחמה הזאת, אין משהו שאתה לא נאחז בו", אמר. "אני אמרתי לעצמי - אני אהפוך כל אבן, אנחנו המשפחה נהפוך כל אבן להביא את לירי הביתה, ולא בחלנו בשום אמצעי. אני שמח על זה, לרגע לא מתחרט".

המאמצים כללו גם ניסיונות שלא צלחו, כמו הניסיון להנפיק דרכון זר באמצעות תשלום לאיש העסקים צביקה נווה. הכסף הוחזר לבסוף למשפחה, אך הניסיון מעיד על הנואשות והנכונות לנסות כל דרך אפשרית.

"בא לי כבר להקיא מהשיח המתסיס"

לצד החשיפה על המאמצים הפרטיים, בחר אלבג להפנות ביקורת נוקבת כלפי ההנהגה הפוליטית הנוכחית בישראל. הוא התייחס לאמירות ששמע מצד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בנוגע לחלקו בהשבת החטופים, וציין כי המציאות בשטח שונה לחלוטין מהצהרות הפוליטיקאים.

"כשלירי הייתה חטופה – הייתי נפגש עם כל מקבלי ההחלטות, בכלל עם חברי כנסת, ואמרתי - 'תפסיקו את השיח האלים הזה, השיח המתסיס הזה. בא לי כבר להקיא. בא לי כבר שתהיה לנו הנהגה חדשה'", שיתף אלבג בתחושותיו הקשות.

אלבג הזהיר מפני המצב החברתי המתוח והטיל את האשמה על ראש הממשלה: "אנחנו אוטוטו במלחמת אחים. ראש הממשלה נתניהו לא יוצא ולא עוצר את זה. כנראה שעושה לו טוב כל השסע הזה".

"הרבה בתי קברות יירשמו על שם ביבי"

הביקורת החריפה במיוחד כאשר נשאל על התנהלות הממשלה סביב אירועי שבעה באוקטובר והעדר ועדת חקירה ממלכתית. אלבג הטיל את האחריות המרכזית על נתניהו בצורה ישירה: "הרבה בתי קברות יירשמו פה על שם ביבי נתניהו. זו המציאות. באיזו תקופה נרצחו לנו 1,200 איש, נשרפו, נאנסו, נשחטו ביום אחד? ועכשיו יגידו זה לא הוא אשם? זה הוא אשם, זה הרמטכ"ל אשם, זה המודיעין אשם, זה ראש השב"כ אשם. בינתיים כולם יצאו חוץ מאחד".

לגבי הקמת ועדת חקירה, אלבג היה ברור: "ביום הראשון צחקתי כשאמרו 'ועדת חקירה כזאת, ועדת חקירה כזאת'. אמרתי מהיום הראשון שלא תהיה ועדת חקירה כל עוד ביבי ראש ממשלה. אם תהיה, יתחילו לחקור את פרעה ואת משה רבנו, למה הביאו אותנו למדינת ישראל, משם יתחילו".

"גדי איזנקוט הוא איש ראוי"

בסיום דבריו הציג אלבג את חזונו לגבי זהות המנהיג הראוי להרכיב את הממשלה הבאה, וסימן את חבר הקבינט לשעבר והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט כמועמד המועדף עליו. "גדי איזנקוט הוא איש ראוי, היה איתנו בשעות הקשות", הסביר. "איש נקי שרואה מול עיניו רק את ארץ ישראל. בסוף אנחנו זמניים, ומדינת ישראל תישאר לעולם ועד, וצריך לדעת מה אנחנו משאירים ואיך משאירים. צריך להחליף".

אלבג השווה את ניהול המדינה לניהול מערכת עסקית פרטית: "לא יכול להיות שמנכ"ל שריסק לי את החברה יישאר בחברה יום אחד. אין כזה דבר, לא בעולם העסקי וגם לא בפוליטיקה".

יצוין כי לירי אלבג שוחררה מהשבי לאחר 477 ימים נוראיים, והחליטה לאחרונה לחזור לשרת בצה"ל בתפקיד משמעותי, כפי שדיווחנו.