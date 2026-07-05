סערה בוועדת החוקה: אזרח הוצא בכוח בגלל חולצת תמיכה ביועמ"שית

שמחה רוטמן ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

דרמה חריגה נרשמה הבוקר (ראשון) במשכן הכנסת, במהלך דיון סוער בוועדת החוקה, חוק ומשפט. הוועדה התכנסה לדון בשתי הצעות חוק נפיצות – הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, לצד הצעת "חוק-יסוד: סמכות חקירה והעמדה לדין" שמטרתן להגביל ולשנות את מבנה סמכויות התביעה והייעוץ בישראל.

הדיונים סביב חוקים אלו ידועים מראש כטעונים ומלווים בעימותים קולניים בין חברי האופוזיציה והקואליציה, אך הפעם המהומה התעוררה דווקא מכיוון יציע האורחים ובשל פריט לבוש שעורר סערה. במהלך חילופי הדברים בין חברי הכנסת, אזרח ישב באולם כשהוא לובש חולצה בולטת ובה מסר תמיכה ישיר ביועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, עליה נכתב בגדול: "גלי שומרת ישראל". נוכחותו של האזרח עם החולצה עוררה מיד את זעמם של חברי כנסת מהקואליציה, שטענו כי מדובר במחאה פוליטית מובהקת ובניסיון להפגין בתוך אולם הוועדה. כידוע, תקנון הכנסת והנהלים הנהוגים במשכן אוסרים על הכנסת חומרי תעמולה ומחאה לתוך הדיונים הרשמיים. חברי הקואליציה טענו כי החולצה מהווה הפרה ברורה של כללים אלו ומנסה להלך אימים על המשתתפים בדיון.

ועדת חוקה בכנסת ( צילום: אורן בן חקון/פלאש 90 )

בעקבות המהומה שהתפתחה והטענות שעלו, התערב יו"ר הוועדה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, והורה למשמר הכנסת לפעול באופן מיידי. רוטמן הבהיר כי חוקי הכנסת והסדר הציבורי אינם מאפשרים הבעת עמדות הפגנתית מסוג זה במהלך ישיבות הוועדה הרשמיות.

סדרני ולוחמי משמר הכנסת ניגשו אל האזרח, ובתום דין ודברים קצר ועימות קולני באולם, הוציאו אותו בכוח אל מחוץ לחדר הדיונים. האירוע עורר מחאות מצד חלק מחברי האופוזיציה, שטענו כי מדובר בסתימת פיות ובהחלטה קיצונית כלפי אזרח שלא פעל באלימות.

העיתונאי בן כספית צייץ בעקבות התקרית: "למה הפכה כנסת ישראל? למה הפך משמר הכנסת? לכלי משחית בשירותם של מחריבי הדמוקרטיה. עכשיו, בוועדת הכנסת, במהלך דיון על החוק לפירוק תפקיד היועמ״ש, יושב אזרח בשקט, לא מפריע, לא מדבר. אבל על החולצה שלו יש כיתוב: ״גלי שומרת ישראל״. שלושה אנשי משמר הכנסת נכנסים, תופסים אותו וגוררים אותו החוצה. אמיר אוחנה, שהוא גדול משרתי הביביזם, לא יינקה. אבל גם אתם, מכובדי אנשי משמר הכנסת. גם אתם צריכים מתישהו להתייצב מול המראה ולחשוב על מה נהיה מכם".

העיתונאי יקי אדמקר צייץ היום בעקבות התקרית: "יש עכשיו סערה חדשה מבית היוצר של גליקמן ובן כספית על כך שהוציאו מדיון בכנסת אזרח שלבש חולצה עם כיתוב ״גלי שומרת ישראל״. כספית האשים את אנשי המשמר וקבע שהם ״צריכים להתייצב מול המראה ולחשוב על מה נהיה ממכם״. מלבד ההשחרה הדוחה הזאת, אתם לא מכירים את הנוהל בכנסת? כמה מטורללים אתם?""

רקע: הדיון על פיצול תפקיד היועמ"ש

הדיון שהתקיים היום בוועדת החוקה עסק בהצעת חוק שמבקשת לשנות באופן יסודי את המנגנון לחקירת בכירים בישראל. על פי ההצעה, פתיחה בחקירה פלילית נגד חברי כנסת, שופטים, דיינים ובכירים נוספים תחייב אישור מבית משפט מחוזי. בנוסף, הגשת כתב אישום נגד בעלי תפקידים אלו תהיה כפופה לאישור ועדה משולשת מיוחדת.

כל ששת המשנים ליועצת המשפטית לממשלה הגיעו במאוחד להציג עמדה נחרצת נגד הצעת החוק, בנוכחות שהעידה על חומרת הסוגיה בעיני הדרג המקצועי במשרד המשפטים. המשנה ליועמ"ש לענייני משפט בינלאומי, גיל-עד נועם, הזהיר כי הצעת החוק עלולה לפגוע בלגיטימציה הבינלאומית של ישראל דווקא בתקופת מלחמה.

היועמ"שית גלי בהרב מיארה ( צילום: תומר בן חקון\פלאש90 )

האירוע של הוצאת האזרח בכוח מצטרף לסדרה של עימותים סוערים בוועדת החוקה בשבועות האחרונים. בדיון קודם, הורה רוטמן להוציא את המשנה ליועצת המשפטית גיל לימון, לאחר שהזהיר כי ההצעה מהווה פגיעה קיצונית בשלטון החוק.

יו"ר הוועדה הודיע כי ההצבעה לקריאה ראשונה על הצעות החוק תתקיים במליאת הכנסת. המהלך מגיע לאחר שנים של מתחים בין הממשלה לבין מוסד היועץ המשפטי, ומהווה צעד משמעותי בשינוי מבנה הכוחות במערכת המשפטית.