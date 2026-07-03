פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום חמור נגד אלי לוון, בן 21 מירושלים, בחשד לקיום קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות ביטחוניות עבורם. במקביל לכתב האישום, הגישה הפרקליטות בקשה למעצרו של לוון עד לתום ההליכים המשפטיים.

על פי כתב האישום שהוגש באמצעות עו"ד רונית שנצר יעקבי מפרקליטות מחוז ירושלים, במהלך סוף שנת 2025 ותחילת שנת 2026 יצר לוון קשר עם גורמים שהזדהו כ"סינא" ו"אלכסנדר", אשר פעלו מטעם המודיעין האיראני. על אף שהיה עליו לדעת כי מדובר בסוכני חוץ, המשיך לוון בקשר עמם וביצע עבורם שורת משימות ביטחוניות.

צילם יעדים רגישים והטמין פתקים

המשימות שביצע לוון כללו תיעוד של מיקומים רגישים בירושלים. בין היתר, צילם את התחנה המרכזית בירושלים, תיעד מבנה בשכונת הבוכרים, והטמין בקניון הדר קופסת סיגריות ובה פתק שעליו נכתב "העבודה הושלמה". בהמשך, רכש לוון התקן USB, עטף אותו בשטר של 50 שקלים והטמין אותו במסעדה בירושלים, תוך שהוא מתעד את ביצוע המשימות ומעביר את התיעוד למפעיליו.

הפרשייה מצטרפת לשורה ארוכה של מקרי ריגול שנחשפו בחודשים האחרונים, בהם אזרחים ישראלים גויסו על ידי גורמי מודיעין איראניים לביצוע משימות ביטחוניות. כידוע, איראן מגבירה את מאמציה לגייס אזרחים ישראלים באמצעות רשתות חברתיות והצעות כספיות מפתות.