תאונת דרכים קשה ומחרידה, בין שלושה כלי רכב, התרחשה הבוקר (שני) בכביש 92, בסמוך למושב רמות שבאזור הכנרת. האירוע הקשה התרחש בשעה 10:30, והוביל להזנקת כוחות הצלה רחבים למקום התאונה.

הפגיעה העוצמתית בין כלי הרכב שחלפו בכביש הביאה להרס רב ולזירה מורכבת, שחייבה התערבות מיידית של כוחות רפואה וחירום מכל המרחב. הזירה הקיפה כמה כלי רכב שהיו מעורבים בהתנגשות, כאשר מעוצמת המכה נגרמו נזקים כבדים לרכבים ואחד מהם אף עף אל תעלה בצד הדרך.

עם הגעת צוותי מד"א הראשונים לזירת התאונה, בכביש 92, נחשפו החובשים והפראמדיקים למראות קשים ולזירה סוערת, בה נראו עוברי אורח ונפגעים כשהם שרויים בחרדה עמוקה וזועקים לעזרה. המצב בשטח דרש תגובה סופר-מהירה ומקצועית של צוותי הרפואה.

במהלך הסריקות הראשוניות והמיון הרפואי שביצעו החובשים והפראמדיקים, אותרו במקום שישה נפגעים בדרגות פציעה שונות, כאשר שניים מהם היו במצב קשה ביותר וחסרי אונים לאחר שספגו חבלות חמורות באזורי גוף קריטיים.

בין הפצועים קשה הייתה צעירה כבת 20, אשר שכבה על האספלט כשהיא מחוסרת הכרה לחלוטין וסובלת מחבלות קשות ביותר בראשה ובגפיה. צוותי הפראמדיקים החלו מייד בהענקת טיפול מציל חיים מתקדם, שכלל הרדמה והנשמה בשטח לצורך ייצוב מצבה הרפואי.

בסמוך אליה אותר צעיר נוסף כבן 20, שהיה בהכרה אך סבל מחבלה רב-מערכתית קשה ומורכבת באזור הבטן. בשל חומרת פציעותיהם של שני הצעירים והחשש הממשי לחייהם, הוחלט על פינוי מוסק דחוף ביותר והוזנק למקום מסוק מיוחד של מד"א-הצלה אייר.

פראמדיק מד"א אסף פרלמן וחובש רפואת חירום במד"א אוראל ביטון שחזרו בדרמטיות את הרגעים הקשים: "מדובר בתאונת דרכים קשה. הגענו למקום וראינו המולה ואנשים צועקים לעזרה. ראינו 2 כלי רכב כשאחד מהם במרכז הכביש והרכב השני נמצא בתעלה בצד הדרך. צעירה כבת 20 שכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה, עם חבלות בראש ובגפיים, הענקנו לה טיפול רפואי שכלל הרדמה והנשמה. בנוסף במקום היה צעיר נוסף שהיה בהכרה וסבל מחבלה קשה בבטן, הם פונו במסוק לבי"ח רמב"ם תוך המשך טיפול רפואי. מהמקום פינינו את שאר הפצועים לבית החולים כשהם בהכרה מלאה ומצבם יציב".

הדרמה המשיכה כאשר מסוק החירום נחת בלב השטח הצמוד לכביש, תוך שצוותי הרפואה של מד"א יחד עם כוח רפואה צבאי של צה"ל שנזעק לסייע, נלחמים על חייהם של שני הצעירים ומעלים אותם למסוק לצורך פינוי מהיר לבית החולים רמב"ם בחיפה.

מלבד שני הפצועים קשה, העניקו הצוותים טיפול רפואי למשתתפים נוספים באירוע, ובהם נערה בת 17 ונער בן 15 אשר נפצעו באורח בינוני וסבלו מחבלות רב-מערכתיות. השניים פונו במהירות באמצעות אמבולנסים של מד"א למרכז הרפואי צפון (פוריה) בטבריה.

בנוסף אליהם, פונו לבית החולים פוריה עוד שני פצועים שמצבם הוגדר קל, כשהם בהכרה מלאה ומצבם יציב, לקבלת המשך בדיקות וטיפול רפואי. כוחות משטרה שהגיעו למקום סגרו את מקטע הכביש לתנועה והחלו בחקירת נסיבות התאונה המחרידה.