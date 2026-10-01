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"שרשרת של ניסים": נתניהו תיאר את אירועי טיסת האימים בסוכת הכנסת | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים בסוכת הכנסת באירוע שנערך יחד עם בכירי מערכת הביטחון | במהלך הדברים תיאר רה"מ את השתלשלות העניינים בניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי (בארץ)

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ראש הממשלה נשא דברים בסוכת הכנסת באירוע שנערך יחד עם בכירי מערכת הביטחון, חניכי מכינת תבור, פצועי צה״ל ונשות המילואימניקים.

במהלך הדברים התייחס רה"מ לניסיון ה במטוס פליי דובאי לתל אביב, שנמנע ברגע האחרון. "איש אחד, ביוזמה פרטית, בשם יניב חיון, ראה מה שקרה, רץ קדימה במטוס שעומד ליפול, הצליח לפרוץ את הדלת, תפס את המפגע משך אותו אחורה ועצר בעדו", תיאר נתניהו.

לדבריו, "הוא תפס את הגה המטוס, משך אחורה, ואפשר לאחרים גם הם גיבורים לעצור את האיש. הם אזקו אותו עם החוט של האוזניות למטוס".

"בא הרופא לטפל בו, הייתה המולה עצומה אצל הנוסעים, והוא אומר לאשתו להרגיע אותם. מצטרפים טייסי משנה שהיו בנס במטוס וייצבו אותו ונחתו", הוסיף רה"מ.

"יש גבול לניסים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. זה שרשרת ניסים וסייעת דשמיא. היינו יכולים לשבת כאן היום באבל לאומי, והייתה כאן ישועה גדולה", סיכם.
בנימין נתניהופיגועסוכותמטוסדובאי

1 תגובות

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עם הארץ! אין גבול לנסים!!!
יעקב

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