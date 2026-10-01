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יו״ר וועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, קיבל את עתירת הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל והורה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להסיר סירטון בו הוא נפגש עם הארכי מחבל חסאן סאלמה, מבכירי החמאס וחברו של יחיא סינוואר.

בסרטון נראה בן גביר הטיח בפניו כי כשהוא יתמנה לשר הביטחון הוא יוציא אותו להורג. "אני אהרוג אותך", הבהיר השר מול עיני המחבל, שהיה אחראי על פיגועי ההתאבדות בקו 18 בירושלים בשנת 1996.

השופט נועם סולברג ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )