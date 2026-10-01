יו״ר וועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, קיבל את עתירת הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל והורה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להסיר סירטון בו הוא נפגש עם הארכי מחבל חסאן סאלמה, מבכירי החמאס וחברו של יחיא סינוואר.
בסרטון נראה בן גביר הטיח בפניו כי כשהוא יתמנה לשר הביטחון הוא יוציא אותו להורג. "אני אהרוג אותך", הבהיר השר מול עיני המחבל, שהיה אחראי על פיגועי ההתאבדות בקו 18 בירושלים בשנת 1996.
השופט סולברג הורה כאמור להסיר את הסרטון, ואף השית על עוצמה יהודית הוצאות כספיות.
״ההחלטת השופט סולברג נגדי היא החלטה תמוהה ביותר", הגיב בן גביר להחלטה. לדבריו, "מול המחבלים בבתי הכלא צריך לפעול ביד קשה - ופרסום הסירטון, כמו סירטונים אחרים שפירסמתי - הוכחו כמרתיעים מחבלים שמתכננים לבצע פיגועים בעתיד".
"אני מצר על ההחלטה של השופט סולברג, לא כך נלחמים בטרור״, סיכם השר.
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