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"החמורים טובים מכם": בחורי הישיבה מירושלים במסר חריף לעזה בערבית

שלוש שנים אחרי שמחבלי חמאס פרצו ליישובי העוטף, רצחו, חטפו ושרפו בתים – שני בחורי ישיבה מירושלים התיישבו מול המצלמה והחליטו לדבר ישירות לעזה, בערבית | הם הזכירו את סינוואר, דף, הנייה ונסראללה – ושלחו מסר גם לאיראן: "תסתכלו איפה אתם ואיפה אנחנו" | צפו

4תגובות

שלוש שנים עברו מאותו בוקר של שמחת תורה ששינה את מדינת ישראל.

בשעות הבוקר של השבעה באוקטובר 2023 חדרו אלפי מחבלים מ ליישובי הדרום ולבסיסי צה"ל. הם רצחו אזרחים וחיילים, שרפו ובזזו בתים, פגעו בנשים, בילדים ובקשישים וחטפו 251 בני אדם לתוך רצועת עזה.

שלוש שנים אחרי, שני בחורי ישיבה ירושלמים החליטו לציין את היום הזה בצורה אחרת. לא בנאום, לא באולפן ולא בעברית.

השניים התיישבו בחצר ירושלמית, פתחו מצלמה והתחילו לדבר בערבית. המסר שלהם מופנה קודם כול לעזה, אבל מהר מאוד מגיע גם ללבנון, לאיראן ולכל מי שהיה חלק מהמערכה נגד ישראל מאז אותו בוקר.

"שלום לאומה הכושלת"

"שלום לאנשי עזה, האומה הכושלת", הם פותחים. "מה חשבתם לעצמכם כשהעזתם לעשות את מה שעשיתם לפני שלוש שנים?".

ומשם הם ממשיכים בלי יותר מדי הקדמות. "תסתכלו מסביב על ההרס, על העקירה, על המוות ועל החורבן שהבאתם על עצמכם. תראו את עזה, תראו מה נהיה מלבנון".

אחרי עזה הם עוברים לשמות שהפכו במהלך המלחמה לסמלים של וחיזבאללה. "איפה נסראללה? איפה סינוואר? איפה מוחמד דף ואסמאעיל הנייה?", הם שואלים. מבחינת שני הבחורים, זו בדיוק הנקודה של הסרטון: להזכיר לצופה הערבי מה קרה בשלוש השנים שעברו מאז השבעה באוקטובר, ולשים מולו את ישראל של היום.

הם מדברים גם על איראן ועל התמיכה שקיבלו ארגוני הטרור מטהרן, ועוקצים את מי שהבטיחו במשך שנים להקיף את ישראל ב"טבעת אש".

ואז מגיע הסיום.

"אתם זבלה, והחמורים טובים מכם", אומרים השניים בערבית. "אבל אנחנו פה. חיים את החיים שלנו, שמחים בירושלים ויודעים שהשם איתנו".

שלוש שנים אחרי שמחבלי חמאס חצו את הגבול והביאו את המלחמה לתוך יישובי ישראל, שני בחורי ישיבה מירושלים בחרו לסגור איתם חשבון בדרך שלהם: כמה דקות מול מצלמה, בערבית שהם מבינים היטב.
חמאסרצועת עזהחסן נסראללהיחיא סינוואר7 באוקטובר

4 תגובות

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3
אתם רוצים לומר hello ולא peace. אל תתרגמו דרך תוכנה כי זה יוצא גרוע חח
...
2
במקום לדבר , אולי תעשו דבר מועיל באמת לביטחון עם ישראל , ותתגייסו
רק בן גביר 🔥
סליחה??? אתה לא שומע לדעת תורה ??? דעת תורה אמרה שלא להייתגיס וגם אם זה לא נראה לנו נכון אנחנו מאמינים כי לעמ”י יש אמונת חכמים!!!
אני
1
עם קול ופנים מטושטשים פחחחח...
איזה פצלנים

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