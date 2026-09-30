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דרדור מסוכן

נס בגילה: צנחה מגובה 5 מטרים לגינה וחולצה בידי הכבאים | צפו

תאונת דרכים חריגה ומלחיצה בירושלים: רכב פרטי הידרדר וצנח מגובה של כחמישה מטרים אל תוך חצר פרטית בשכונת גילה. לוחמי האש שהוזעקו לזירה חילצו את הנהגת מתוך הרכב שהתהפך על צדו, והיא פונתה לקבלת טיפול רפואי כשמצבה מוגדר קל עד בינוני (בארץ)

(צילום: כיבוי והצלה)

דרמה לא קטנה התרחשה היום (רביעי) בשכונת גילה ב, לאחר שצוותי כיבוי והצלה מתחנת מרחב הבירה הוזעקו בעקבות דיווח דחוף על ברחוב דה לפרגולה. עם הגעת הכוחות המהירה לזירה, התגלה מראה חריג ומדאיג: רכב פרטי צנח מגובה של כחמישה מטרים אל תוך גינה פרטית ונחת כשהוא הפוך על צדו.

חילוץ דרמטי מתוך ההריסות

לוחמי האש פעלו במקום באופן מיידי תחת נהלי חירום כדי למנוע הידרדרות נוספת של הרכב ולחלץ את הנהגת שלכודה בפנים. לאחר פעולות מורכבות אך מהירות, הצליחו הכוחות לשלוף את הנהגת מתוך תא הנוסעים ההפוך כשהיא בהכרה מלאה. היא הועברה מיידית לידי צוותי הרפואה שהמתינו במקום, ובדיקה ראשונית העלתה כי מצבה מוגדר כקל עד בינוני.

מפקד האירוע, רשף עומרי אברהם, תיאר את רגעי הדרמה בזירה: "עם הגעתנו לזירה הבחנו ברכב פרטי הפוך לאחר שצנח מגובה רב של כחמישה מטרים לחצר. פעלנו במהירות ובזהירות לחילוץ הנהגת הלכודה מתוך הרכב, ולשמחתנו חילצנו אותה כשהיא בהכרה והעברנו אותה להמשך טיפול רפואי".
ירושליםתאונהכבאות והצלהגילהתאונות דרכים

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