תופעת ההסעות הבלתי חוקיות של שוהים בלתי חוקיים ממשיכה להוות את אחת מהחזיתות המרכזיות שבהן נלחמים כוחות הביטחון באזור היקפי ירושלים והמעברים. פעילות נחושה ודרוכות מבצעית גבוהה של לוחמי מג״ב עוטף ירושלים יחד עם לוחמי המעברים הביאה אתמול - יום שני - לחשיפתו ולסיכולו של מתווה הברחה חריג ומרגיז במיוחד, שבמסגרתו ניסה נהג להרוויח רווח מהיר על חשבון ביטחון הציבור, תוך כדי זלזול מוחלט בחוק ובנהלים.

האירוע התרחש במעבר עופר, כאשר רכב פרטי הגיע אל אזור הבידוק. עירנות יוצאת דופן של מפקדת הכוח במקום הובילה לכך שהרכב עורר את חשדה המיידי. בעקבות כך, הוחלט על ביצוע בדיקה מעמיקה ויסודית של כלי הרכב ולא להסתפק במבט חטוף בלבד. הלוחמים ניגשו לרכב, ניהלו בדיקה שגרתית מול הנהג שהתבקש לכבות את המנוע ולהציג את המסמכים הנדרשים.

כאשר ניגשו הלוחמים לחלקו האחורי של הרכב והורו לנהג לפתוח את תא המטען, התגלתה לעיניהם תמונה בלתי נתפסת: בחלל הקטן של תא המטען דחסו והוסתרו לא פחות משבעה שוהים בלתי חוקיים, כשהם מקופלים וצפופים זה על גבי זה בניסיון נואש ומסוכן לחמוק מעיני הבודקים במעבר.

מבדיקה ראשונית בשטח של נסיבות האירוע התברר כי הנהג אסף את שבעת השוהים הבלתי חוקיים מרחב כביש 443, זמן קצר לפני ההגעה למעבר. על פי החשד שנבדק, ההסעה הזו לא נעשתה חלילה מתוך טוב לב אלא תמורת בצע כסף: הנהג דרש וקיבל הבטחה לתשלום של כ-700 שקלים חדשים עבור כל אחד ואחד מהנוסעים שהסתיר בבגאז', מה שהפך את ההברחה הזו למשתלמת מבחינתו הכלכלית אך למסטיקאית ומסוכנת ביותר מבחינה ביטחונית.

מיד עם חשיפתם של השוהים הבלתי חוקיים, פעלו הלוחמים באפס סובלנות: הנהג נעצר במקום יחד עם שבעת השוהים, וכולם הועברו לחקירה משטרתית מעמיקה להמשך מיצוי הדין, לרבות בדיקת מעורבים נוספים שייתכן וסייעו להם בשרשרת ההסעה.

בתיעוד הוידאו הדרמטי שהופץ מן האירוע, ניתן לראות בבירור את רגעי המפתח של הפעילות: הלוחמים ניגשים בנחישות לרכב, נותנים פקודות ברורות לנהג, ורגע לאחר מכן נפתחת דלת תא המטען. מיד נחשפים השוהים הבלתי חוקיים כשהם יושבים ומקופלים יחד בחשכת תא המטען. הלוחמים מורים להם בצעקות תקיפות לצאת אחד אחרי השני ולרדת אל הקרקע, ובקטע נוסף בסרטון נראים החשודים כשהם כורעים ברך על הקרקע כשבדיהם מונחים על ראשיהם, תחת שמירה הדוקה ובטוחה של כוחות משמר הגבול.

במשטרת ישראל ובמשמר הגבול מדגישים כי אין מתן הנחות במאבק העיקש נופעת השוהים הבלתי חוקיים. כוחות הביטחון פרוסים לאורך כל קווי התפר ובמעברי העוטף בדריכות תמידית, וימשיכו לפעול ביד קשה, באגרסיביות ובכל האמצעים העומדים לרשותם נגד כל גורם – יהא אשר יהא – המנסה לסייע, להסיע או להכניס שוהים בלתי חוקיים לשטח מדינת ישראל בניגוד גמור לחוק ולנהלי הביטחון.