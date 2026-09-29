 דלג לתוכן הראשי
"תעזור להם לצאת"

הכוכב העולמי השווה אותו לפושע הנאצי; זו הייתה התגובה של איתמר בן גביר

המוזיקאי מתח ביקורת חריפה על השר לביטחון לאומי והשווה את דבריו על תושבי עזה לרטוריקה של פושע המלחמה הנאצי היינריך הימלר. בן גביר הגיב בחריפות: "היהודים סיימו להתנצל על זכותם לחיות. אנחנו מוותרים על הסימפטיה שלכם ליהודים מתים" (בעולם)

2תגובות
בן גביר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

סולן להקת יו-2, בונו, מוזיקאי הנחשב לאחד מהמשפיעים בעולם הבידור בעולם, מתח בריאיון למגזין "רולינג סטון" ביקורת חריפה על השר לביטחון לאומי והשווה את הרטוריקה שלו על תושבי עזה לזו של היינריך הימלר, פושע המלחמה הנאצי, בטענה שהוא אומר עליהם כי "הם אפילו לא בני אדם".

לצד זאת, מחה הזמר על כך שראש הממשלה משאיר את בן גביר בממשלה כדי לשמור על הרוב הקואליציוני, והצהיר כי האיש "מטיל צל על דתם של היהודים".

למרות הביקורת הקשה, בונו הבהיר כי הוא ממשיך לעמוד לצד ישראל וגינה שוב בחריפות את מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר כ"מעשה נפשע וחילול הקודש", תוך הבעת תמיכה בזכותם של הפלסטינים למדינה.

הדברים נאמרו לרגל צאת שירו החדש, העוסק בהיסטוריה היהודית ובאירועי המלחמה, שבו קרא לישראל לפעול לאור ערכי הצדק של היהדות ולחתור לפשרה שתתקן את עוולות העבר.

השר לביטחון לאומי בן גביר הגיב בחריפות. בציוץ בטוויטר, באנגלית, כתב: ״אין גבול לצביעות של תומכי הטרור בעולם. את הרוצחים מהחמאס בונו לא השווה להימלר, רק את מי שמגן על היהודים מהטבח הבא.

"יש לי עדכון עבורו: היהודים סיימו להתנצל על זכותם לחיות. אנחנו מוותרים על הסימפטיה שלכם ליהודים מתים, אנו מעדיפים להישאר חיים עם הביקורת שלכם. אם אתה באמת דואג לתושבי עזה, תעזור להם לצאת משם לאירלנד. הם מתחננים להגר מעזה. באירלנד יהיה להם עתיד נפלא".

הוא הוסיף: "המסר שלי לכל הטרוריסטים ותומכיהם בעולם: סיימנו לנהל את ביטחון מדינת ישראל לפי מחיאות הכפיים של תומכי הטרור הצבועים. אותי מעניין רק להציל חיי יהודים.

"בממשלה הבאה אני מתכוון בעזרת ה׳ להיות שר הביטחון של ישראל, להילחם בטרור בלי רחמים, לעודד הגירה מעזה, ולפעול בנחישות ובעוצמה למען ביטחון אזרחי ישראל. מדינת ישראל לא תתנצל על הזכות שלה להגן על חיי אזרחיה".
בנימין נתניהואיתמר בן גבירמלחמת חרבות ברזלבונורולינג סטון

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מפתיע שבונו, זמר גוי שבכלל לא חי פה, מזהה את מה שהציבור בישראל לא מצליח לראות. לפעמים המרחק מועיל להבנת התמונה. ולפעמים מספיקה עוגה עם עיטור בצורת חבל תלייה כדי להבין שמדובר בפסיכופת מסוכן. ולפעמים הסימנים היו שם עוד הרבה קודם, ע"ע הסמל של הקדילאק של רבין.
רק לא ג ושס
יאללה אהה לך לךךך מה אתה עושה הפהה ך ללמוד לך תתגייס מי אתה שמבין בפוליטקה אם לא בן גביר ממזמן היית חטוף ח"ו
חסוי

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר