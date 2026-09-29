סולן להקת יו-2, בונו, מוזיקאי הנחשב לאחד מהמשפיעים בעולם הבידור בעולם, מתח בריאיון למגזין "רולינג סטון" ביקורת חריפה על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והשווה את הרטוריקה שלו על תושבי עזה לזו של היינריך הימלר, פושע המלחמה הנאצי, בטענה שהוא אומר עליהם כי "הם אפילו לא בני אדם".

לצד זאת, מחה הזמר על כך שראש הממשלה בנימין נתניהו משאיר את בן גביר בממשלה כדי לשמור על הרוב הקואליציוני, והצהיר כי האיש "מטיל צל על דתם של היהודים".

למרות הביקורת הקשה, בונו הבהיר כי הוא ממשיך לעמוד לצד ישראל וגינה שוב בחריפות את מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר כ"מעשה נפשע וחילול הקודש", תוך הבעת תמיכה בזכותם של הפלסטינים למדינה.

הדברים נאמרו לרגל צאת שירו החדש, העוסק בהיסטוריה היהודית ובאירועי המלחמה, שבו קרא לישראל לפעול לאור ערכי הצדק של היהדות ולחתור לפשרה שתתקן את עוולות העבר.

השר לביטחון לאומי בן גביר הגיב בחריפות. בציוץ בטוויטר, באנגלית, כתב: ״אין גבול לצביעות של תומכי הטרור בעולם. את הרוצחים מהחמאס בונו לא השווה להימלר, רק את מי שמגן על היהודים מהטבח הבא.

"יש לי עדכון עבורו: היהודים סיימו להתנצל על זכותם לחיות. אנחנו מוותרים על הסימפטיה שלכם ליהודים מתים, אנו מעדיפים להישאר חיים עם הביקורת שלכם. אם אתה באמת דואג לתושבי עזה, תעזור להם לצאת משם לאירלנד. הם מתחננים להגר מעזה. באירלנד יהיה להם עתיד נפלא".

הוא הוסיף: "המסר שלי לכל הטרוריסטים ותומכיהם בעולם: סיימנו לנהל את ביטחון מדינת ישראל לפי מחיאות הכפיים של תומכי הטרור הצבועים. אותי מעניין רק להציל חיי יהודים.

"בממשלה הבאה אני מתכוון בעזרת ה׳ להיות שר הביטחון של ישראל, להילחם בטרור בלי רחמים, לעודד הגירה מעזה, ולפעול בנחישות ובעוצמה למען ביטחון אזרחי ישראל. מדינת ישראל לא תתנצל על הזכות שלה להגן על חיי אזרחיה".