בית משפט השלום בתל אביב קיבל חלק מתביעת לשון הרע שהגישה שקמה ברסלר נגד אסתר יוחאי, המזוהה כתומכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות שורת פרסומים שעסקו בה ובמתקפת 7 באוקטובר.

בית משפט השלום בתל אביב-יפו חייב את אסתר יוחאי לשלם לשקמה ברסלר פיצוי בסך 40,953 שקלים, לאחר שקבע כי שורה של פרסומים שפרסמה על ברסלר עולים כדי לשון הרע וכי לא עומדת ליוחאי הגנה בגינם. בנוסף, חויבה יוחאי בהוצאות בסך 10,000 שקלים.

התביעה הוגשה בעקבות מספר פרסומים של יוחאי ברשתות החברתיות ובקבוצת וואטסאפ לאחר מתקפת 7 באוקטובר. בין היתר, יוחאי ייחסה לברסלר ידיעה מראש על המתקפה ואף פרסמה תמונה שבה היא מוצגת במדי אסיר תחת הכותרת “אשמה: בגידה במולדת”. בפרסום נוסף כתבה כי “שקמה הסכימה שחמאס יבצעו טבח”.

בפסק הדין נקבע כי חלק ניכר מהפרסומים מהווים לשון הרע. בית המשפט קבע בין היתר כי פרסומים שבהם נטען שברסלר ידעה מראש על מתקפת 7 באוקטובר ולא פעלה למנוע אותה היו עלולים להפוך אותה למטרה לשנאה ולבוז ולפגוע בה. לצד זאת, ביחס לחלק מההתבטאויות קבע בית המשפט כי מדובר בהבעת דעה במסגרת מחלוקת ציבורית.

יוחאי טענה להגנת אמת בפרסום, אולם בית המשפט דחה אותה וקבע כי הטענות שלפיהן ברסלר ידעה מראש על הטבח לא הוכחו. ביחס לטענות שלפיהן ברסלר “הסכימה” או “עזרה” למתקפה, נקבע כי “האשמות חמורות אלו לא הוכחו ולא הובאה כל ראיה לתמיכה בהן”.

עם זאת, בית המשפט לא קיבל את מלוא דרישתה של ברסלר, שהעמידה את התביעה על 400 אלף שקלים. בפסק הדין נקבע כי לצורך חישוב הפיצוי יש להתייחס לפרסומים הרלוונטיים כאל פרסום אחד, בין היתר בשל הדמיון ביניהם ופרק הזמן הקצר יחסית שבו פורסמו.

השופט התחשב גם בכך שלא הוכח כי הפרסומים זכו לתפוצה רחבה, וכן התרשם שיוחאי האמינה באופן סובייקטיבי באמיתות הדברים ופעלה, להשקפתה, ממניע ציבורי. בית המשפט גם קבע שלא הוכח כי פעלה מתוך כוונה לפגוע בברסלר, ולכן לא נפסק כפל פיצוי.

בסופו של דבר חויבה יוחאי לשלם לברסלר 40,953 שקלים, לצד 10,000 שקלים הוצאות. עוד הורה בית המשפט למחוק בתוך 14 ימים את הפרסומים ברשתות החברתיות שנקבע כי הם מהווים לשון הרע ושלא עומדת ליוחאי הגנה בגינם.