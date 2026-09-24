ראש הממשלה בנימין נתניהו נואם בשעה זו בפני העצרת הכללית של האו"ם, אירוע המתקיים פעם בשנה.

מיד עם הכותרות העיקריות מדבריו של ראש הממשלה נתניהו.

מיד עם תחילת נאומו החלה פרובוקציה מתואמת כאשר עשרות נציגים מכל העולם יצאו במחאה מהאולם ושיגרו קריאות בוז לעברו.

הכותרות מדברי נתניהו:

"אם יש עוד כמה פחדנים שטרם עזבו, תעשו זאת עכשיו - תודה רבה".

נתניהו: "להרוס את מתקני הגרעין של איראן היה קשה מאוד לעשות - אבל בשבילי זו הייתה אחת ההחלטות הקלות ביותר כראש ממשלה. כי אם לא היינו עושים זאת - היינו מתים".

נתניהו: "לא מעט מאותם מנהיגים של הנציגים שעזבו הודו לי בפרטי על מעשינו באיראן".

נתניהו לנשיא סוריה: "יהודים היו ברמת הגולן מאז משה רבינו, אתה יכול לקרוא על כך בתנ"ך".

נתניהו: "להאשים את ישראל הקטנה כל כך בקולניאליזם על ידי צרפת ובריטניה שהמציאו את המושג".

נתניהו: "יוני אחי אמר לי, אנחנו ננצח במלחמה, לנו אין ברירה אחרת. אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. אכן ניצחנו".

נתניהו: "אני רוצה להודות שוב לאוגנדה על הפסל שעשו לזכרו של יוני במקום בו הוא נפל".

נתניהו: "אנחנו הולכים לנצח גם היום - כי אין לנו ברירה אחרת".

נתניהו: "חמאס רצח ישראלים שהיו שכנים שלהם, כאלו שעזרו להם והביאו את ילדיהם לבתי חולים בישראל והחזירו אותם לרצועה".

נתניהו: "האם אתם מכירים מדינה נוספת בגודל של ניו ג'רזי שמסוגלת להילחם ב-7 חזיתות במקביל?"

נתניהו מציג ביפר במליאת האו"ם: "אתם מכירים את הדבר הזה? חיזבאללה מכיר בטוח".

נתניהו: "הרציחות ביהודה ושומרון אינן מסוקרות כמובן בתקשורת הבינלאומית. אני מגנה את האלימות גם של יהודים בודדים כי אנחנו מדינת חוק והצמדנו להם שב"כ".

נתניהו אומר בזעם: "לפני שלושה ימים אמרתי למקרון שאזרח צרפתי נתנאל שוקרון נרצח כאשר ביקר בנחל עם בנו בן ה-16. יומיים אחרי חייל מילואים נריה לייטר נפצע קשה על ידי מחבל. ביקרתי את המשפחה לפני שבאתי לפה".

נתניהו: "יחיאל אחי, המחיר שאתה משלם בלתי נתפס כולנו מתפללים עבורך. אנחנו לעולם לא ניכנע".

נתניהו: "אני נשבע עבור נריה - אנחנו נמשיך לנצח כי אין לנו ברירה אחרת".

נתניהו: "האם אתם יודעים מה זה טון של טיל בליסטי שיפגע במקום הזה? הכל פה ייעלם. עם שני טילים כל המבנה כולו ייעלם. עכשיו תחשבו מה זה אלף טילים ששיגרו האיראנים".

נתניהו: "צה"ל הוא הצבא האמיץ ביותר בעולם."

נתניהו תוקף את קטאר: "המטרה שלהם לשטוף מוחות נגד ישראל, אמריקה והמערב, אותה קטאר שמארחת את חמאס מאז השבעה באוקטובר. עוד מדינה כזו היא טורקיה. ארדואן הוא רודן רוצח שכולא עיתונאים. הוא כובש שלא כחוק את צפון קפריסין ומאיים על יוון, מדינת נאט"ו. הוא אמר שהוא הולך להיות השליט של ירושלים, לא אדוני - אתה לא".

נתניהו: "איזו מדינה ג'נוסיידית נותנת מיליון חיסונים למדינה שהיא רוצה להשמיד? איזו מדינה מספקת כל כך הרבה אוכל. זהו השקר הגדול ביותר בעולם".

נתניהו מצטט את קולונל ספנסר האמריקני: "ישראל עשתה הכל כדי להציל חיי אזרחים יותר מכל מדינה אחרת בהיסטוריה".

נתניהו לממדאני: "תתבייש לך".

נתניהו: "יש לי חדשות לכל האנטישמים: הימים בהם יהודים צועדים למותם - נגמרו".

נתניהו: "יש לי מסר אחד לכל יהודי העולם. תרימו את עיניכם ותהיו גאים".

נתניהו משתמש בביטוי של טראמפ: "סופר בינה" (במקום בינה מלאכותית).

נתניהו מציג מכשיר של סטארלינק באולם האו"ם ואומר שהאיראנים מפחדים מזה. "אדוני הנשיא תעביר את זה לנציגים של איראן".

נתניהו: "יום אחד, האזרחים האיראנים יהיו חופשיים, המשטר יפול וכולנו נחגוג את היום הזה".

נתניהו: "אנחנו מאמינים בא-ל אחד".

נתניהו בעברית: "נצח ישראל לא ישקר" - הסיבה היא פשוטה - אין לנו ברירה אחרת".

נתניהו מסיים את נאומו ב"חג שמח לעם ישראל".