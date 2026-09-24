דרמה במשפט נתניהו: השופטים דחו את בקשת מנדלבליט

שופטי משפט נתניהו דחו היום (חמישי), לפי שעה, את בקשתו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט לדחות את מועד עדותו במשפט עד לאחר הבחירות לכנסת.

מנדלבליט, המכהן כדיקן הפקולטה למשפטים במכללה האקדמית רמת גן, ביקש לדחות את עדותו, שנקבעה לחודש אוקטובר. במכתב שהגיש לבית המשפט פירט שורה של אילוצים שלטענתו מקשים עליו להתייצב במועדים שנקבעו.

לדבריו, הוא משמש דיקן הפקולטה למשפטים, ושנת הלימודים החדשה צפויה להיפתח ב-4 באוקטובר. מנדלבליט הסביר כי פתיחת שנת הלימודים מחייבת אותו בעבודה רבה ובהיערכות לקראת השנה האקדמית החדשה.

בנוסף ציין כי בתקופה הקרובה הוא צפוי לשהות בחו"ל במשך כשבועיים, וכן התייחס לחגי תשרי ולאילוצים נוספים. לדבריו, הצטברות הנסיבות מקשה עליו להיערך לעדותו.

מנדלבליט ביקש בשל כך כי עדותו תידחה ותישמע לאחר הבחירות. במכתבו ציין כי הוא מבין את החשיבות שבקידום המשפט, אך ביקש מבית המשפט להתחשב באילוצים שהציג.

אלא שהשופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם לא נענו בשלב זה לבקשה. בהחלטה קצרה שניתנה על גבי פנייתו של מנדלבליט נכתב: "הטעמים שנטענו אינם מצדיקים שינוי במועדים שנקבעו."

עם זאת, ההחלטה אינה סוגרת לחלוטין את האפשרות לשינוי בהמשך. השופטים הוסיפו: "ככל שההגנה תודיע על עדים אחרים שיוכלו להעיד באותם מועדים או חלק מהם, נשקול את הבקשה מחדש."

כלומר, נכון לעכשיו מועדי העדות שנקבעו למנדלבליט נותרו על כנם, אך בית המשפט הותיר פתח לבחינה מחודשת של הבקשה אם ההגנה תציע עדים אחרים שיוכלו למלא את מועדי הדיונים.