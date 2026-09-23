 דלג לתוכן הראשי
רגע לפני הבחירות

נשיא ארגנטינה פרגן מול המצלמות: "אלמלא נתניהו - ישראל לא הייתה קיימת"

חאבייר מיליי שיבח בהרחבה את ראש הממשלה נתניהו בזמן שהוא שוהה בניו יורק לרגל עצרת האו"ם | הנשיא הארגנטינאי על חברו ביבי: 'מנהיג יוצא מן הכלל עם חזון גיאופוליטי' | הצהיר: 'ארגנטינה היא הארץ המובטחת החדשה' (בעולם)

(צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי יצא בהצהרה חריגה ותמיכה פומבית בראש ממשלת ישראל . הנשיא הארגנטינאי שיבח בהרחבה את נתניהו ואמר כי "אלמלא נתניהו – נתניהו הוא מנהיג יוצא מן הכלל עם חזון גיאופוליטי, שמבין בנוסף את הזיקה למאבק התרבותי כמו מעט מאוד אנשים בעולם, למעט מרקו רוביו, דונלד טראמפ או סקוט בסנט".

בדבריו המשיך הנשיא הארגנטינאי להדגיש את החשיבות שהוא רואה בהמשך כהונתו ופעילותו של ראש הממשלה. ציין במפורש כי "אלמלא נתניהו, יש לי ספקות אם היום הייתה קיימת – ממשיכה להתקיים – ישראל".

הנשיא מיליי הוסיף והזהיר מפני התרחיש שבו מדינת ישראל לא הייתה ממשיכה להתקיים. הוא הבהיר בדבריו כי "וזה היה סכנה אמיתית לא רק לישראל, אלא גם לאירופה ולמערב כולו".

בסיום דבריו התייחס הנשיא מיליי למדינתו שלו ולאפשרויות הגלומות בה כיום. הנשיא חתם את אמירותיו בהכרזה הקצרה והצהיר כי "ארגנטינה היא הארץ המובטחת החדשה".
בנימין נתניהוחאבייר מיליי

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר