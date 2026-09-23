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נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי יצא בהצהרה חריגה ותמיכה פומבית בראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. הנשיא הארגנטינאי שיבח בהרחבה את נתניהו ואמר כי "אלמלא נתניהו – נתניהו הוא מנהיג יוצא מן הכלל עם חזון גיאופוליטי, שמבין בנוסף את הזיקה למאבק התרבותי כמו מעט מאוד אנשים בעולם, למעט מרקו רוביו, דונלד טראמפ או סקוט בסנט". בדבריו המשיך הנשיא הארגנטינאי להדגיש את החשיבות שהוא רואה בהמשך כהונתו ופעילותו של ראש הממשלה. מיליי ציין במפורש כי "אלמלא נתניהו, יש לי ספקות אם היום הייתה קיימת – ממשיכה להתקיים – ישראל".

הנשיא מיליי הוסיף והזהיר מפני התרחיש שבו מדינת ישראל לא הייתה ממשיכה להתקיים. הוא הבהיר בדבריו כי "וזה היה סכנה אמיתית לא רק לישראל, אלא גם לאירופה ולמערב כולו".

בסיום דבריו התייחס הנשיא מיליי למדינתו שלו ולאפשרויות הגלומות בה כיום. הנשיא חתם את אמירותיו בהכרזה הקצרה והצהיר כי "ארגנטינה היא הארץ המובטחת החדשה".