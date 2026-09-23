תיעוד מטורף: מטוס הקרב הבריטי צלל אנכית - והתפוצץ בקרקע

מטוס אימון סילוני מסוג הוק T2 של חיל האוויר המלכותי הבריטי התרסק היום (רביעי) אחר הצהריים סמוך לבסיס ואלי שבאי אנגלסי שבוויילס, זמן קצר לאחר שהמריא מהמקום.

עדי ראייה שהיו באזור דיווחו כי הבחינו בלהבות מיתמרות מגוף המטוס רגע לפני שזה החל לבצע זווית טיפוס חדה ופראית באופן פתאומי. שני אנשי הצוות שהיו על סיפון המטוס הצליחו להפעיל את מנגנון המפלט ולנטוש את כלי הטיס בזמן.

על פי גורמי רפואה ומשטרה מקומיים, שני הטייסים פונו לקבלת טיפול אך ניצלו מפציעות קשות. התאונה מצטרפת לשורה של תקלות שפקדו את פלטפורמת ההוק T2 בשנים האחרונות.

גורמים בכירים בחיל האוויר הבריטי הביעו בעבר ביקורת קשה כלפי פלטפורמת ההוק T2 ותיארו אותה כבלתי אמינה, בין היתר עקב בעיות מנוע כרוניות ותקלות מערכתיות נוספות. בשל אותן תקלות מתמשכות, כלל 28 המטוסים שהרכיבו את צי המנועים של חיל האוויר הבריטי הושבתו וקורקעו לחלוטין בשנת 2023.

התאונה הנוכחית מעלה שוב את השאלה בדבר אמינות מטוסי האימון הסילוניים של חיל האוויר המלכותי. בשנים האחרונות נרשמו מספר אירועים חריגים הקשורים למטוסי ההוק T2, והתאונה היום מצטרפת לרשימה הארוכה של תקלות שפקדו את הפלטפורמה.

חיל האוויר הבריטי פרסם הודעה קצרה בה אישר את התרסקות המטוס וציין כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע. בהודעה צוין כי שני אנשי הצוות מצבם יציב וכי הם מקבלים טיפול רפואי.