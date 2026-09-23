ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הערב (רביעי) לבית החולים שערי צדק בירושלים, שעה קלה לפני המראתו לעצרת האו"ם, וביקר את משפחתו של נריה לייטר שנפצע קשה בפיגוע הטרור שהתרחש היום בסמוך לכביש 443.
נריה לייטר הוא בנם של חני ויחיאל לייטר מהיישוב עלי במועצת בנימין. אביו משמש כשגריר ישראל בארצות הברית. הפצוע, לוחם מילואים, סובל מחבלת ראש ופונה כשהוא מחוסר הכרה, מורדם ומונשם.
ראש הממשלה נתניהו פנה לציבור בבקשה להתפלל לרפואתו של נריה דב בן חנה. גם משפחת לייטר הפנתה בקשה דומה לציבור להרבות בפרקי תהלים ולהתפלל לרפואתו השלימה של בנם.
בתוך כך, בית החולים שערי צדק עדכן כי נריה לייטר עבר ניתוח מוח מורכב שארך שעות, וכי עדיין נשקפת סכנה לחייו.
"לאחר שעבר פעולות מצילות חיים ביחידת הטראומה, נריה עבר ניתוח מוח מורכב שארך מספר שעות לצד מתן טיפולים נוספים. מצבו מוסיף להיות קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו", נמסר מטעם בית החולים.
עוד הוסיפו כי "צוותים נרחבים, הכוללים צוותים כירורגיים וצוותי טיפול נמרץ, ממשיכים לתת לנריה טיפול מציל חיים, תוך ליווי צמוד של עובדות ועובדים סוציאליים שמלווים ברגישות את משפחתו כל העת".
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