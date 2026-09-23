ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הערב (רביעי) לבית החולים שערי צדק בירושלים, שעה קלה לפני המראתו לעצרת האו"ם, וביקר את משפחתו של נריה לייטר שנפצע קשה בפיגוע הטרור שהתרחש היום בסמוך לכביש 443.

נריה לייטר הוא בנם של חני ויחיאל לייטר מהיישוב עלי במועצת בנימין. אביו משמש כשגריר ישראל בארצות הברית. הפצוע, לוחם מילואים, סובל מחבלת ראש ופונה כשהוא מחוסר הכרה, מורדם ומונשם.

רגעי הפיגוע - צילום: לפי סעיף 27א, מצלמות אבטחה 10 10 0:00 / 0:29 רגעי הפיגוע ( צילום: לפי סעיף 27א, מצלמות אבטחה )