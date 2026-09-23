 דלג לתוכן הראשי
"נשקפת סכנה לחייו"

נתניהו ביקר את בנו של השגריר שנפצע קשה בפיגוע - וצירף בקשה מיוחדת

ראש הממשלה הגיע לבית החולים שערי צדק לפני טיסתו לאו"ם, לבקר את נריה לייטר שנפגע בפיגוע | בית החולים עדכן כי לייטר עבר ניתוח מוח מורכב שארך שעות, וכי עדיין נשקפת סכנה לחייו (בארץ)

ראש הממשלה הגיע הערב (רביעי) לבית החולים שערי צדק בירושלים, שעה קלה לפני המראתו לעצרת האו"ם, וביקר את משפחתו של נריה לייטר שנפצע קשה בפיגוע הטרור שהתרחש היום בסמוך לכביש 443.

נריה לייטר הוא בנם של חני ויחיאל לייטר מהיישוב עלי במועצת בנימין. אביו משמש כשגריר ישראל בארצות הברית. הפצוע, לוחם מילואים, סובל מחבלת ראש ופונה כשהוא מחוסר הכרה, מורדם ומונשם.

רגעי הפיגוע
רגעי הפיגוע (צילום: לפי סעיף 27א, מצלמות אבטחה)

ראש הממשלה נתניהו פנה לציבור בבקשה להתפלל לרפואתו של נריה דב בן חנה. גם משפחת לייטר הפנתה בקשה דומה לציבור להרבות בפרקי תהלים ולהתפלל לרפואתו השלימה של בנם.

בתוך כך, בית החולים שערי צדק עדכן כי נריה לייטר עבר ניתוח מוח מורכב שארך שעות, וכי עדיין נשקפת סכנה לחייו.

"לאחר שעבר פעולות מצילות חיים ביחידת הטראומה, נריה עבר ניתוח מוח מורכב שארך מספר שעות לצד מתן טיפולים נוספים. מצבו מוסיף להיות קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו", נמסר מטעם בית החולים.

עוד הוסיפו כי "צוותים נרחבים, הכוללים צוותים כירורגיים וצוותי טיפול נמרץ, ממשיכים לתת לנריה טיפול מציל חיים, תוך ליווי צמוד של עובדות ועובדים סוציאליים שמלווים ברגישות את משפחתו כל העת".
בנימין נתניהופיגוע דקירהכביש 443יחיאל לייטרנריה לייטר
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר