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תיעודים מהזירה

בנו של השגריר הבכיר: זה הפצוע הקשה בפיגוע - ובקשת המשפחה

הפצוע הקשה בפיגוע הטרור במחבום בל היום הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית | המשפחה ביקשה להתפלל לרפואתו  של נריה דב בן חנה | המחבל הנתעב חוסל בזירה (בארץ)

3תגובות
(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

מועצת בנימין הודיעה הערב (רביעי) כי הפצוע הקשה בפיגוע שהתרחש היום בסמוך לכביש 443 הוא לוחם המילואים נריה לייטר, בנם של חני ויחיאל מהיישוב עלי. אביו הוא שגריר ישראל בארצות הברית.

כמו כן נמסר כי המשפחה מבקשת מהציבור להרבות בפרקי תהלים ולהתפלל לרפואתו השלימה של בנם יקירם נריה דב בן חנה. על פי גורמי הרפואה, הפצוע סובל מחבלת ראש. הוא פונה כשהוא מחוסר הכרה, מורדם ומונשם, לבית החולים שערי צדק בירושלים.

אחיו של הפצוע, משה ידידיה לייטר הי"ד, נפל בקרב בצפון רצועת עזה בחודש מרחשון תשפ"ד בגיל 39. האח נהג מפגיעת מטען רב-עוצמה סמוך לפיר מנהרה בבית חאנון, יחד עם לוחמים נוספים.

האבא, השגריר לייטר, צייץ הערב: "אני מודה לצה"ל ולצוות הרפואי בשערי צדק שנאבק עכשיו על חייו של נריה דב בן חנה ולתפילות של עם ישראל. ‏אני מאמין בכוח התפילה ומאמין שכאשר עם ישראל מתאחד קורים ניסים. ‏נריה זקוק לנס. ‏נריה המשיך לשרת במילואים אחרי שאיבד את אחיו הבכור משה ידידה לייטר הי"ד והוא עשה מאות ימי מילואים בחזיתות שונות מאז השביעי לאוקטובר. ‏הטרור הפלסטיני מכוון לעקור את עם ישראל מארצו. ‏הם בוחרים במוות- אנחנו בוחרים בחיים".

מחקירה ראשונית עולה כי המחבל בפיגוע היום הגיח עם רכבו לעבר ניידת משטרה ודרס את לייטר. כוחות שהיו במקום חיסלו את המחבל בזירה. המחבל הוא מחמוד מוחמד מחמוד סלימאן, בן 29, תושב בית עור אל תחתא.

רגעי הפיגוע
רגעי הפיגוע (צילום: לפי סעיף 27א, מצלמות אבטחה)

שר הביטחון : "אני מתפלל להחלמתו המהירה של נריה לייטר, לוחם צה"ל במילואים שנפצע קשה בפיגוע במחסום מכבים, בנו של שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר. יחיאל, אני מחזק אותך ואת משפחתך ומתפלל יחד עם כל עם ישראל לרפואת בנך. אני משבח את הלוחמים הגיבורים שחיסלו את המחבל. לחיילי צה"ל ולכוחות הביטחון: אני מאמין בכם וסומך עליכם - לא נאפשר לטרור להרים את ראשו".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "אנחנו מתפללים יחד עם כל תושבי השומרון לרפואתו של הפצוע ומחזקים את משפחתו בשעה הקשה הזו. המועצה תסייע למערך הנפגעים ולמשפחה יחד עם הקהילה נחבק ונסייע ככל יכולתנו. כל עם ישראל מאוחד בתפילה לרפואתו. מול הטרור הרצחני יש לפעול ביד קשה ולהחזיר את ההרתעה. אנחנו שולחים חיזוק לכוחות הביטחון שנמצאים בחזית ושומרים על אזרחי ישראל".
פיגוע דריסהישראל כץמחסום מכביםיחיאל לייטרנריה לייטר
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3 תגובות

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3
כבר נפטר לו בן במלחמה. רפואה שלמה.
יוסי
2
מדוע אין להם עוצר בשבתות ובחגים? זהו המינימום הנדרש, ולעזאזל השופטים.
אפי
1
מדוע אין לנבלות האלו עוצר בשבתות ובחגים, זה המינימום הנדרש למניעת פיגועים, ולעזאזל השופטים.
אפי

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