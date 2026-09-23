במהלך פעולות החירום וההצלה בשכונת מאה שערים בירושלים, שם שריפת ענק חריגה בהיקפה הובילה לשריפת לפחות 10 ספרי תורה, הושמעו כינויי גנאי חמורים נגד כוחות חירום והצלה מפי קיצונים. כך טענה הערב (רביעי) משטרת ישראל.
"כוחות המשטרה של מתחנת לב הבירה של מחוז ירושלים פועלים בזירה יחד עם כב"ה וגורמי ההצלה והחירום. השוטרים ביצעו סגירה של הזירה וסייעו בהוצאת ספרי תורה מתוך המבנה. במקום לא היו נפגעים, אך נגרם נזק למבנה", נמסר מהמשטרה.
"במהלך פעילות השוטרים לשמירה על הסדר הציבורי ולשלילת סיכון לחיי אדם, קראו מספר מעורבים קריאות נאצה וגנאי לעבר כוחות הביטחון והחירום שפעלו במקום. הזירה מבודדת עד לזיכוי מלא של הגורמים המקצועיים, הציבור מתבקש להמנע מהגעה למקום על מנת לאפשר לכוחות לבצע את עבודתם. נסיבות השריפה בחקירה".
השריפה הקשה פרצה סמוך לשעה שש בערב ברחוב שערי פינה שבשכונת מאה שערים. עשרות אנשי צוותי חירום והצלה מיהרו לזירה כדי לשלול לכודים, ולהעניק סיוע במידת הצורך.
מתיעודים שפורסמו מהזירה, נראית השתוללות האש הדרמטית: הלהבות העזות פרצו בעוצמה רבה מתוך מבנה בשכונה, כשהן מלחכות את הגג והקירות החיצוניים. ענן אפור ושחור סמיך היתמר למרחקים. לפי שעה לא ברור מה הוביל לשריפה הגדולה.
כעבור דקות מורטות עצבים, של פעילות כוחות החירום, התברר כי לא ידוע על לכודים בסיעתא דשמיא בדירות. יחד עם זאת, מספר ספרי תורה נפגעו באופן משמעותי בשריפה וחולצו בידי לוחמי האש כשמצבם "לא קל".
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