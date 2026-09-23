 דלג לתוכן הראשי
זירה קשה

בשריפה המזעזעת במאה שערים: קיצונים בקריאות קשות נגד כוחות חירום

שריפה חריגה במאה שערים הובילה לשריפת 10 ספרי תורה • קיצונים השמיעו קריאות נאצה וגנאי נגד כוחות החירום שפעלו להצלת חיים • המשטרה: "השוטרים ביצעו סגירה של הזירה וסייעו בהוצאת ספרי תורה" • הלהבות פרצו בעוצמה רבה מתוך מבנה בשכונה • לא ידוע על לכודים (בארץ)

2תגובות
(צילום: דוברות המשטרה)

במהלך פעולות החירום וההצלה בשכונת מאה שערים בירושלים, שם שריפת ענק חריגה בהיקפה הובילה לשריפת לפחות 10 ספרי תורה, הושמעו כינויי גנאי חמורים נגד כוחות חירום והצלה מפי קיצונים. כך טענה הערב (רביעי) משטרת ישראל.

"כוחות המשטרה של מתחנת לב הבירה של מחוז ירושלים פועלים בזירה יחד עם כב"ה וגורמי ההצלה והחירום. השוטרים ביצעו סגירה של הזירה וסייעו בהוצאת ספרי תורה מתוך המבנה. במקום לא היו נפגעים, אך נגרם נזק למבנה", נמסר מהמשטרה.

"במהלך פעילות השוטרים לשמירה על הסדר הציבורי ולשלילת סיכון לחיי אדם, קראו מספר מעורבים קריאות נאצה וגנאי לעבר כוחות הביטחון והחירום שפעלו במקום. הזירה מבודדת עד לזיכוי מלא של הגורמים המקצועיים, הציבור מתבקש להמנע מהגעה למקום על מנת לאפשר לכוחות לבצע את עבודתם. נסיבות השריפה בחקירה".

(צילום: הצלה)

השריפה הקשה פרצה סמוך לשעה שש בערב ברחוב שערי פינה שבשכונת מאה שערים. עשרות אנשי צוותי חירום והצלה מיהרו לזירה כדי לשלול לכודים, ולהעניק סיוע במידת הצורך.

מתיעודים שפורסמו מהזירה, נראית השתוללות האש הדרמטית: הלהבות העזות פרצו בעוצמה רבה מתוך מבנה בשכונה, כשהן מלחכות את הגג והקירות החיצוניים. ענן אפור ושחור סמיך היתמר למרחקים. לפי שעה לא ברור מה הוביל לשריפה הגדולה.

כעבור דקות מורטות עצבים, של פעילות כוחות החירום, התברר כי לא ידוע על לכודים בסיעתא דשמיא בדירות. יחד עם זאת, מספר ספרי תורה נפגעו באופן משמעותי בשריפה וחולצו בידי לוחמי האש כשמצבם "לא קל".

(צילום: דוברות איחוד הצלה)
(צילום: הערשי פרלמוטר)
מאה שעריםכיבוי אשמשטרת ישראלשריפה במאה שעריםקיצוניות חרדית

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אזהרה חמורה ואיתות ברור לא לדבר וללמוד בזמן קריאת התורה והתפילה לא לדבר לא לדבר נגמרו הדמעות
יוסקי
1
מישהו יודע אם זה בית כנסת תימני?
סמי

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר