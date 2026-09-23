במהלך פעולות החירום וההצלה בשכונת מאה שערים בירושלים, שם שריפת ענק חריגה בהיקפה הובילה לשריפת לפחות 10 ספרי תורה, הושמעו כינויי גנאי חמורים נגד כוחות חירום והצלה מפי קיצונים. כך טענה הערב (רביעי) משטרת ישראל.

"כוחות המשטרה של מתחנת לב הבירה של מחוז ירושלים פועלים בזירה יחד עם כב"ה וגורמי ההצלה והחירום. השוטרים ביצעו סגירה של הזירה וסייעו בהוצאת ספרי תורה מתוך המבנה. במקום לא היו נפגעים, אך נגרם נזק למבנה", נמסר מהמשטרה.

"במהלך פעילות השוטרים לשמירה על הסדר הציבורי ולשלילת סיכון לחיי אדם, קראו מספר מעורבים קריאות נאצה וגנאי לעבר כוחות הביטחון והחירום שפעלו במקום. הזירה מבודדת עד לזיכוי מלא של הגורמים המקצועיים, הציבור מתבקש להמנע מהגעה למקום על מנת לאפשר לכוחות לבצע את עבודתם. נסיבות השריפה בחקירה".