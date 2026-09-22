אפי נוה הגיש היום (שלישי) תביעה נגד אלכס סקלר, יועץ הקמפיינים רונן צור, חברות שילוט וחברות תחבורה ציבורית, שלטענתו היו מעורבים בקמפיין החוצות נגדו. בכתב התביעה מעלה נוה טענות חריפות בנוגע להתנהלות המעורבים, ובין היתר מתאר את פעילותו של צור כ"שירותי הפצת לשון הרע לבעלי ממון, תמורת תשלום".

בכתב התביעה נטען כי הקמפיין נגד נוה לא הסתכם בפרסום נקודתי, אלא כלל שימוש נרחב בשטחי פרסום ברחובות ובאמצעי התחבורה הציבורית. לטענתו, באמצעות הפרסומים נחשפו למסרים נגדו נהגים, נוסעים ועוברי אורח רבים.

אחת הטענות החריפות בתביעה מופנית כלפי צור. נוה מתאר את פעילותו במילים: "שירותי הפצת לשון הרע לבעלי ממון, תמורת תשלום".

לפי הנטען בתביעה, הנתבעים העמידו לרשות הקמפיין שלטי ענק, אוטובוסים וחשיפה ציבורית רחבה. נוה טוען כי בכך הפכו את המרחב הציבורי לכלי ששימש להפצת המסרים נגדו.

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עוד נטען כי הקמפיין לא נעצר בשלטי החוצות. על פי כתב התביעה, נעשה ניסיון להרחיב את הפרסומים גם באמצעות הציבור וברשת, תוך עידוד הפצת תכנים נוספים נגד נוה.

בכתב התביעה מתייחס נוה גם להיבט הכלכלי של הפרסומים וטוען כי הגורמים המעורבים הפיקו מהם רווח. בהקשר זה הוא מסתמך, בין היתר, על חוק עשיית עושר ולא במשפט, שלפיו מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה, עשוי להידרש להשיב את הזכייה או את שוויה.

נוה מבקש מבית המשפט להתערב ולהורות על העברת הרווח שלטענתו הופק מהקמפיין. לדבריו, הדבר נדרש גם כדי להביא ל"חינוך השוק כולו".