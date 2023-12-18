עם הצטרפות חיזבאללה למערכה מול ישראל לאחר שנה וחצי של שקט, הקמפיין "לבנון לא רוצה מלחמה" חזר לרחובות ביירות ולפרסומים ברשתות החברתיות | הקמפיין החל בחודש נובמבר 2023, בעקבות החשש של לבנונים רבים מפני מלחמה של חיזבאללה נגד ישראל, והופיע גם בקיץ 2024 | היום, הקמפיין חזר שוב לרחובות (העולם הערבי)
שלטי ענק בערבית, במרכז המטרופולין השוקק, פערו הבוקר יותר מזוג עיניים אחד. מתברר כי מאחוריהם עומד ארגון שמאל שבא כך להזהיר מפני רוב ערבי אם הארץ לא תחולק. בינתיים, כבר טיפס אלמוני והשחית שלט בולט (פוליטי)
הסערה הבאה? הופעתה של זמרת גויה בשם גאגא שתתקיים במוצאי-שבת הקרובה, מעוררת סערה בקרב גורמים חרדים בירושלים, זאת בעקבות הדבקת שלטי החוצות המקדמים את ההופעה, בשכונות החרדיות, ובהם תמונות הזמרת בלבוש פרוץ (בארץ)
סערת "הדרת נשים" לא פוסקת: לפני חודש נחשף ב'כיכר השבת' שראש עיריית ירושלים ניר ברקת הורה להחזיר את תמונות הנשים לפרסומי-חוצות. החל מהיום (שלישי), התמונות יחלו לחזור בהדרגה. המפרסם הראשון הוא "אד"י" - המרכז הלאומי להשתלות. לפני חודש פתח הארגון במסע פרסום ארצי, אך ללא תמונות של נשים בשל חשש מהשחתה.
ראש עיריית ירושלים ניר ברקת: "בנושא הדרת נשים, חד-משמעית, תחת כל עץ רענן הבהרנו בצורה ברורה שאני עיריית ירושלים לא נאפשר הדרת נשים במרחב הציבורי. במקומות שהדבר הזה קיים, אנחנו נלחמנו ונמשיך להילחם בשיתוף פעולה אמיץ עם משטרת ישראל. לעיתים המשטרה מובילה ולעיתים העירייה מובילה זאת"