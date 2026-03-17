"עבור מי?" הקמפיין האנונימי שהסעיר את תושבי לבנון - חוזר ובגדול

עם הצטרפות חיזבאללה למערכה מול ישראל לאחר שנה וחצי של שקט, הקמפיין "לבנון לא רוצה מלחמה" חזר לרחובות ביירות ולפרסומים ברשתות החברתיות | הקמפיין החל בחודש נובמבר 2023, בעקבות החשש של לבנונים רבים מפני מלחמה של חיזבאללה נגד ישראל, והופיע גם בקיץ 2024 | היום, הקמפיין חזר שוב לרחובות (העולם הערבי)

שלטי החוצות היום בביירות (צילום: תקשורת לבנונית)

לא שקט בזירה הפנימית ב: ברחובות ביירות הופיעו היום שלטי חוצות רבים, תחת הכותרת "לבנון לא רוצה מלחמה", המהווה חלק מקמפיין ביקורתי נגד בלבנון. הקמפיין מביע את התנגדותם של לבנונים רבים לכך שארגון חיזבאללה גורר את המדינה למלחמה, תוך שימוש בסיסמאות השואלות עבור מי נעשים הדברים. 

על השלט נכתב: "פדא מין?" (בתרגום לעברית: "עבור מי זה הקורבן?"). עם האשטאג "לבנון לא רוצה מלחמה", המדגיש את התנגדות הציבור למלחמה.

שלטי החוצות בקיץ 2024 (צילום: רשתות לבנוניות)

למעשה, הקמפיין "לבנון לא רוצה מלחמה" החל בחודש נובמבר 2023, זמן קצר לאחר תחילת המלחמה, בעקבות החשש של לבנונים שמתנגדים לארגון הטרור חיזבאללה ממלחמה נגד ישראל.

הקמפיין החל ברשתות החברתיות, בהשתתפות פוליטיקאים, אמנים ואנשי תקשורת, ובהמשך עבר גם לשלטי חוצות שהתנוססו בעיקר בבירת לבנון, ביירות. על השלטים נכתב: "כדי לא לחזור על העבר, לבנון לא רוצה מלחמה". בנוסף, החלו לרוץ הודעות טקסט קצרות שהגיעו לטלפונים של מספר רב של לבנונים, ובחלקם הופיע הביטוי הזה.

ביולי 2024, עם הימשכות המלחמה והדיווחים על התרחבותה, הכוללים את האפשרות של כניסה קרקעית של צה"ל לשטח לבנון, חזר הקמפיין להדהד שוב ברחובות.

לא ברור מי עומד מאחורי הקמפיין, אך הוא זכה לתמיכה נרחבת בקרב לבנונים רבים, המפרסמים פוסטים ברשתות החברתיות בצירוף ההשטאג: "לבנון_לא_רוצה_מלחמה (בערבית)".

בזמנו, עיתון "א-שרק אלאוסט" דיווח על הופעתו של הקמפיין אז, וראיין את ג'ינה אלחזן, מנהלת חברת פרסום במפרץ הערבי ואחת ממארגני הפרויקט. היא ציינה כי "הקמפיין ממומן על ידי קבוצה של צעירים לבנונים ואנשי עסקים שרוצים יציבות מדינית, צבאית וביטחונית, ואלה (מארגני הפרויקט) מכל אזורי לבנון".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

