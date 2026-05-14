158,000 מ"ר מלכודת טקטית: "רשתות המוות" לרחפנים בלבנון

בשדות הקרב של מזרח אוקראינה, מעל כבישים מהירים וגשרים אסטרטגיים, נפרש בחודשים האחרונים צל לבן ומשונה. אלו אינן רשתות הצללה רגילות - זהו "שריון הניילון" החדש שמצליח לעצור את אחד הנשקים הקטלניים ביותר של המאה ה-21: רחפני ה-FPV המונחים בסיב אופטי.

כעת, כפי שעולה מנתוני משרד הביטחון ומדיווחים בשטח, המודל האוקראיני נוחת גם בחזית הצפונית ומשנה את כללי המשחק עבור לוחמי צה"ל המתמודדים יום יום עם איום הרחפנים מלבנון.

רחפנים ברשת ( צילום: דובר צה"ל )

מאוקראינה ללבנון: הפתרון שנולד בשדה הקרב
באוקראינה, תחת הובלת שר התמ"ת מיכאילו פדורוב, התוכנית כבר בעיצומה: כיסוי של 4,000 ק"מ כבישים עד סוף 2026. הרשתות, העשויות מחומרים פשוטים כמו ניילון חזק או רשתות דיג, גורמות לרחפנים המהירים להתרסק או להתפוצץ הרחק מהמטרה. היעילות המרכזית היא נגד רחפנים מבוססי סיב אופטי - אלו שחסינים בפני שיבוש אלקטרוני, אך "נחנקים" בתוך קורי הניילון. כאשר כבל הסיב האופטי נקרע במגע עם הרשת, הרחפן מאבד שליטה מיידית והופך לחסר תועלת. צה"ל מאמץ: "20 מגרשי כדורגל של רשתות" החטיבה הטכנולוגית ליבשה בצה"ל הבינה במהירות את הפוטנציאל הטמון בפתרונות ה-Low-Tech. בלבנון, שם לוחמים נאלצים להתמודד עם עשרות רחפני נפץ מדי יום, הופכות רשתות התיל לקו הגנה קריטי. על פי הנתונים שפורסמו, מעל 150 אלף מ"ר של רשתות כבר נופקו לשטח, ורכש של כ-190 אלף מ"ר נוספים כבר בדרך - סך הכול שטח השווה לכ-20 מגרשי כדורגל. הרשתות מוצבות מעל עמדות, רכבים ועורקי תנועה חשופים בחזית הצפונית. כפי שדווח בכיכר השבת, רק השבוע נפצעו שלושה אזרחים בראש הנקרה מפגיעת רחפן חיזבאללה, ובמקביל נפצעו מספר לוחמים מרחפני נפץ נוספים - אירועים שמדגישים את הצורך הדחוף בפתרונות הגנה יעילים.

לוחמי צה"ל במאבק נגד רחפני הנפץ של האויב ( צילום: צה"ל )

הקרב על החדשנות: רשתות מול בעירה

למרות ההצלחה המרשימה, שדה הקרב אינו קופא על שמריו. מפעילי הרחפנים כבר מפתחים טקטיקות נגד חדשות, ביניהן שימוש ב"זוגות" - רחפן אחד שורף את הרשת באמצעות מטען חום, והשני חודר דרך החור שנוצר.

צה"ל, מצידו, בוחן לצד הרשתות גם פתרונות משלימים: רחפני יירוט חמושים, גדרות תיל מסתובבות המופעלות במנועים חשמליים, ומערכות נוספות. המלחמה הזו מוכיחה שגם בעידן של לייזר ובינה מלאכותית, לפעמים רשת דייגים פשוטה היא זו שתכריע את הכף ותציל חיי אדם.

כפי שדיווחנו בעבר, הפתרונות המכניים הפשוטים חוזרים לשדה הקרב המודרני דווקא בגלל יעילותם הגבוהה מול איומים טכנולוגיים מתקדמים.

רחפן בשטח ( צילום: צה"ל )

מנהרות המוות שהפכו למקלט

באוקראינה, הרשתות הפכו לחלק בלתי נפרד מהנוף העירוני והצבאי. כבישים שהיו חשופים לחלוטין לתקיפות רחפנים, הפכו למעין "מנהרות מוגנות" תחת כיפת הניילון. התוכנית השאפתנית של משרד הביטחון האוקראיני כוללת הרחבה מתמדת של הכיסוי, תוך התאמה לטקטיקות האויב המשתנות.

יצוין כי בשבועות האחרונים, כפי שדווח בועדת החוץ והביטחון, גם בישראל עולה המודעות לאיום הרחפנים - לא רק בחזית, אלא גם בהקשר של הברחות. ח"כ עמית הלוי ציין בדיון כי "המציאות בשטח מחייבת זאת, איננו מתמודדים עוד עם עשרות רחפנים בשבוע, אלא עם מאות רחפנים מדי שבוע".

הפתרון הפשוט של רשתות הניילון מוכיח שוב כי בשדה הקרב, לא תמיד הטכנולוגיה המתקדמת ביותר היא זו שמנצחת - לפעמים, דווקא הפשטות והיצירתיות הן המפתח להצלת חיים.