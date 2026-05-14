לוחם הנח"ל שעורר סערה לאחר שנשפט ל-30 ימי מחבוש בעקבות ענידת פאץ' "משיח" במהלך ביקור הרמטכ"ל, פועל לביטול או הקלת רוע הגזירה.

לפי הדיווח הערב (חמישי) ב-Ynet, הלוחם שיגר מכתב אישי למפקד חטיבת הנח"ל, אל"מ אריק מויאל, ובו ביקש להמתיק את העונש שהוטל עליו בגין הפרת המשמעת.

כזכור, האירוע התרחש בזמן פעילות מבצעית כאשר הרמטכ"ל, רב-אלוף הרצי הלוי, הגיע לביקור ביחידה והבחין בסמל המשיח שעל מדיו של הלוחם, דבר שהוביל להליך משמעתי מהיר ולעונש מחבוש בפועל.

במכתבו, לפי הדיווח, מסביר הלוחם את הנסיבות שהובילו לאירוע מנקודת מבטו. הוא ציין כי הבין את הטעות שעשה וכי בדיעבד הוא מבין שלא העריך נכון את המשמעות של המעשה ואת האופן שבו הדבר נתפס במערכת הצבאית.

לדבריו, ענידת הפאץ' לא נועדה להוות קריאת תיגר על הסמכות הצבאית או הפרה מכוונת של הפקודות, אלא נתפסה אצלו כצורת התבטאות אישית בלבד, ללא כוונות פוליטיות או חתרניות.

הלוחם הדגיש בפני המח"ט כי העונש שנגזר עליו – חודש ימים בכלא הצבאי – הוא קשה מאוד ואינו מידתי ביחס למעשה. הוא הבהיר כי הוא מבין כעת היטב את חשיבות ההקפדה על נהלי הצבא והנחיות הדיגום, במיוחד במסגרת שירות מבצעי ובנוכחות דרגים בכירים.

לצד הבקשה להקלה בעונש, חזר הלוחם על מחויבותו לשירות הצבאי וציין כי בכוונתו להמשיך לשרת כלוחם בחטיבת הנח"ל גם לאחר סיום הפרשה.

כעת נותר לראות האם בדרג הפיקודי בחטיבה יחליטו להיענות לבקשתו ולצמצם את ימי המחבוש, או שמא יעמדו על מיצוי הדין כפי שנקבע בתחילה כדי להעביר מסר חד-משמעי בנושא המשמעת והדיגום בצה"ל.