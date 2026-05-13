אחרי שחוסל: נחשפה תמונה של המחבל בתוך המיגונית בנחל עוז בטבח

המחבל שחוסל

כוחות צה"ל ושירות הביטחון הכללי סגרו חשבון נוסף עם אחד ממבצעי הטבח הנורא בשמחת תורה תשפ"ד. בפעילות משותפת של פיקוד הדרום ושב"כ, חוסל בשבוע שעבר המחבל חמזה שרבאצי, דמות מפתח במערך הצבאי של חמאס בצפון רצועת עזה. שרבאצי, ששימש כמפקד בגדוד שג'אעיה, נהרג בתקיפת חיל האוויר לאחר שזוהה כמי שמוסיף לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב הרצועה גם בימים אלו.

החיסול מהווה סגירת מעגל משמעותית, שכן שרבאצי היה בין המחבלים שפרצו את גדר המערכת ב-7 באוקטובר. הוא לקח חלק ישיר ופעיל בפשיטה הרצחנית על מוצב נחל עוז. במקביל, צה"ל ושב"כ חשפו הערב תיעוד שבו נראה המחבל בתוך מיגונית במוצב בעיצומו של הטבח, כשהוא חמוש ומצולם על רקע הלחימה - תמונה הממחישה את מעורבותו העמוקה בזוועות שאירעו באותו יום.

במיגונית במהלך הטבח ( צילום: דובר צה"ל )

לצדו של שרבאצי חוסל בתקיפה המדויקת גם עזאם אל-חיה, מחבל נוסף מיחידת העילית "נוח'בה". על פי גורמי הביטחון, אל-חיה מילא בעת האחרונה תפקיד מרכזי ומשמעותי בתוך ארגון הטרור חמאס, וחיסולו פוגע פגיעה נוספת ביכולת הפיקוד והשליטה של הארגון בצפון הרצועה. בצה"ל ובשב"כ מדגישים כי המצוד אחר כלל המעורבים בטבח נמשך בכל העת, תוך שימוש ביכולות מודיעיניות מתקדמות ושיתוף פעולה הדוק בין הזרועות.

הפעילות במרחב "הקו הצהוב", שם פעל שרבאצי לאחרונה, ממשיכה להיות עצימה כחלק מהמאמץ לטיהור השטח מתשתיות טרור ולמניעת התארגנויות מחודשות של פעילי חמאסץ

גורמי ביטחון מציינים כי סיכולים ממוקדים מסוג זה, המבוססים על מידע מדויק אודות זהות המחבלים ומעשיהם ביום הטבח, הם חלק בלתי נפרד מהיעדים האסטרטגיים של המלחמה להשמדת יכולות חמאס והענשת האחראים לפשעים נגד אזרחי ישראל וחייליה.