תיעוד מפעילות כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני במרחב הליטאני - צילום: דובר צה"ל

בשבוע האחרון, כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני, בפיקוד אוגדה 36, פועלים במבצע מיוחד לטיהור מרחב הליטאני והשגת שליטה מבצעית במרחב.

הכוחות איתרו במרחב עמדות שהייה ששימשו את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה, תוואים תת-קרקעיים ובתוכם אמצעי לחימה רבים, מחסני אמצעי לחימה ומשגרים. במהלך המבצע, חיל האוויר תקף יותר מ-100 מטרות קרב בסיוע לכוחות במרחב.

תיעוד ממצלמת גוף של לוחם בסיירת גולני בתשתית תת-קרקעית - צילום: דובר צה"ל

בנוסף, במהלך טיהור המרחב הכוחות חיסלו עשרות מחבלים בקרבות פנים מול פנים בסגירות מעגל מהאוויר.

במהלך אחת מההיתקלויות, הכוחות איתרו וטיהרו תוואי תת-קרקע משמעותי ששימש את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה.

תיעוד של חיסול מחבלים והשמדת תשתיות טרור על-ידי חיל האוויר במרחב הליטאני - צילום: דובר צה"ל

חטיבת גולני הפועלת בחודשים האחרונים בדרום לבנון תחת אוגדה 36, חיסלה עד כה כ-70 מחבלים, הושמדו מעל 1000 תשתיות טרור, ואותרו אמצעי לחימה רבים במרחב נהר הליטאני ובכפרים הצמודים. הכוחות היו מהראשונים שנכנסו לגזרה ופעלו בכלל הכפרים במרחב הליטאני.

במקביל למבצע הנוכחי, החטיבה השתתפה גם במבצע הקודם בגזרת “חצי הצפון”, וכעת מעמיקה את הפעילות לכפרים נוספים שלא פעלו בהם עד כה, במטרה לטהר את המרחב ולהגן על קריית שמונה ויישובי הצפון.

מפקד סיירת גולני, סגן-אלוף ב', מספר על המבצע - צילום: דובר צה"ל

במהלך הפעילות הכוחות נתקלו בשלוש היתקלויות רצופות יום אחרי יום במשך שלושה ימים. ובתקופה האחרונה חוסלו כ-15 מחבלים אשר התקרבו לכוחות חלקם באמצעות תקיפות אוויריות וחלקם באמצעות חיסולים בקרבות פנים אל פנים. זאת ועוד לצד המשך השמדת התשתיות והסרת האיום המרחבי.

הלחימה במרחב הליטאני מורכבת במיוחד בשל שטח תלול, סבוך ומוסתר שמחייב תכנון מוקדם, הפעלת כוחות מקדימים וכניסה שיטתית לכל כפר ומרחב לחימה. עד כה טוהרו אזורים נרחבים במרחב.

החטיבה איבדה במהלך המלחמה 130 לוחמים, ובמבצע האחרון נפלו שלושה נוספים.

צפו בתמונות מהפעילות ואמצעי הלחימה שאותרו:

פעילות כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני במרחב הליטאני ( צילום: דובר צה"ל )

אמצעי לחימה שאותרו על ידי הכוחות במרחב הליטאני ( צילום: דובר צה"ל )

