כיכר השבת
אירוע משמעתי חריג

הרמטכ"ל הבחין בחייל עם פאץ' "משיח" על הווסט; זה מה שעשה לו ולמפקד

במהלך ביקור בפלוגת נח"ל בשא-נור, הבחין הרמטכ"ל בחייל עם פאץ' 'משיח' על הווסט | הלוחם נשלח ל-30 ימי מחבוש בפועל, מפקדו ל-14 ימים על תנאי | לפי צה"ל, "בעיות נוספות" אותרו בפלוגה (צבא)

18תגובות
פאץ' משיח. אילוסטרציה

אירוע משמעתי חריג התרחש היום (רביעי) במהלך ביקורו של ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר, אצל פלוגת לוחמים מחטיבת הנח"ל המוצבת ביישוב שא-נור שבצפון השומרון.

במהלך הסקירה והמפגש עם הלוחמים בשטח, הבחין הרמטכ"ל באחד החיילים כאשר על הווסט הצבאי שלו מוצמד פאץ' שעליו הכיתוב "משיח".

הרמטכ"ל, שראה בחומרה את חריגת החייל מפקודות הדיגום והמשמעת הצה"ליות, הורה על נקיטת צעדים משמעתיים מידיים ונוקשים כנגד המעורבים.

הרמטכ"ך (צילום: דובר צה"ל)

לפי הדיווח של עמית סגל, הלוחם הועמד לדין משמעתי ונשלח ל-30 ימי מחבוש בפועל. הענישה לא נעצרה בדרג הלוחם, אלא הופנתה גם כלפי שרשרת הפיקוד המקומית; מפקדו של החייל נידון ל-14 ימי מחבוש על תנאי, ואילו מפקד הפלוגה קיבל הערה פיקודית שנרשמה בתיקו האישי. המשפט בעניינם התנהל אצל מח"ט הנח"ל. עוד דווח כי בצה"ל אומרים שבפלוגה אותרו "בעיות נוספות".

במהלך הביקור, הציגו מפקדי החטיבות לרמטכ"ל את תמונת המצב הגזרתית המלאה. הרמטכ"ל שוחח עם המג"דים והלוחמים והביע הערכה רבה על פועלם ועל ההישגים המבצעיים שהביאו בשבועות האחרונים. "צה"ל פועל בכלל הזירות מתוך יוזמה והתקפיות", מסר רב-אלוף זמיר. "אנחנו ממשיכים בלחימה בלבנון, פועלים בליטאני ובמרחבים נוספים ומסכלים עשרות מחבלים ותשתיות מדי יום".

הרמטכ"ל בסיור היום (צילום: דובר צה"ל)

הרמטכ"ל הדגיש כי למרות ההישגים המבצעיים, "המערכה לא תמה, וצה"ל ערוך לחידוש הלחימה במידה ויידרש לכך". הוא הצהיר כי "יצרנו מציאות ביטחונית חדשה בכלל הגזרות", תוך שהוא מדגיש את המשך הפעילות התקפית והסיכולית הנרחבת.

הקפדה על נהלי דיגום

בצה"ל חוזרים ומבהירים כי חל איסור על הצמדת סמלים, פאצ'ים או כיתובים שאינם מאושרים על ידי היחידה על גבי המדים והציוד הלחימתי. מפקדי הצבא מצופים לאכוף נהלים אלו באדיקות בכלל גזרות הלחימה והתעסוקה המבצעית.

הרמטכ"ל בסיור היום (צילום: דובר צה"ל)

האירוע מתרחש על רקע דיונים ציבוריים סוערים בנושא חוק הגיוס והתייחסות הצבא לציבור החרדי. לקראת פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, מודים גורמים בכירים בסיעות החרדיות בשיחות סגורות כי החוק לא יעבור בקדנציה הנוכחית. "כשלנו בשליחות המרכזית שלנו בכנסת", הודה אחד מראשי הסיעות החרדיות בסוף השבוע.

יצוין כי הרמטכ"ל דרש מוועדת חוץ וביטחון להעביר את שלושת חוקי הגיוס: חוק הגיוס, הארכת שירות הסדיר מ-30 חודשים ל-36 והגדלת תקציב הביטחון. בדיון הזהיר: "בינואר 2027, לאור קיצור השירות ל-30 חודשים, ייגרעו מצה"ל עוד אלפי לוחמים. צבא המילואים יקרוס אל תוך עצמו".

איראןדונלד טראמפהרמטכ"למשיחתקיפה באיראןאייל זמיר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (29%)

לא (71%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

12
חוצפה
...
למען יראו וייראו. הגיע הזמן. זה צבא, לא פלנגות. וכל המגיבים המתלהמים כאן, מן הסתם ראו צבא פעם בשנה בדיחוי, אם בכלל, אבל מלאים הגיגים כרימון... אפסים ריקנים, קיש קיש קריא.
אורח לרגע
אני ציוני דתי ובעיניי זה לגיטימי לשים את הפאץ הזה
מאמין שהייתי בצבא יותר ממך
למאמין הציוני דתי היקר, א. ייתכן שתופתע, ב. רבותיך מלמדים - "דינא דמלכותא דינא", פקודות הצבא אוסרות, והמפקדים הדגישו זאת שוב ושוב והתרעמו והזהירו. אז גם לשיטתך, אמורים לכבד את הפקודות, ולא רק כשזה נוח.
אורח לרגע
11
זמיר הביתה שוטה שבעולם 30 ימים גם בצפון קואריה לא עושים כזה דבר והוא עוד רוצה החרדים שוטה גס ורוח הלוואי שימצאו כבר גם עליו תיקים שיתפטר אם הוא עושה כזה דבר אז ברור שיש לו פה איזה נקמה וניגוד ענינים
משה
על עצמם הם לא מוצאים תיקים, ואם במקרה פורסם זה יושתק
אל תדאג
10
מי מעדכן אותו שקבוצות ענקיות של נערי גבעות וחב״ד מסתובבים כל היום עם הפאוצ׳ים האלו.
מוטי
גם לכאלו שמתגייסים אתם באים בטענות? אתה מתוסבך עם עצמך.
הצדיק ממדינת סדום
9
ככה הם רוצים לגייס חרדים ? מדרוב ! אנחנו צריכים להקים צבא חרדי לכל דבר,
חרדי
8
איכס
יוס
7
חוצפא יסגא וכוחי ועוצם ידי ממש
ערב רב
6
ממנו יראו וכן יעשו, כך יאה וכך נאה, הדבר היחיד שהפאוצ' עושה זה חילול ה'
סוף סוף!
אתה מקנא בחייל על כך שלך אין פאצ' כזה???
.
5
מסתבר שכל הדיבור על מחסור בלוחמים הוא קשקוש. עובדה.
משיח.
4
רמטכ"ל לוזר אפס! מבין שסמל של "משיח" מנפץ לו את כל מה "שהבאיסו" אותו בהדרכות של "וקסנר". מה מפריע לו??? נלחם בחיילים במקום באויבים!
חייל
3
בזבוז כח אדם!!! ועוד רוצים לגייס אותנו. הנה..... אנחנו רצים לבקו"ם...סתומים....
רמטכ"ל פח.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר