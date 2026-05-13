פאץ' משיח. אילוסטרציה

אירוע משמעתי חריג התרחש היום (רביעי) במהלך ביקורו של ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר, אצל פלוגת לוחמים מחטיבת הנח"ל המוצבת ביישוב שא-נור שבצפון השומרון.

במהלך הסקירה והמפגש עם הלוחמים בשטח, הבחין הרמטכ"ל באחד החיילים כאשר על הווסט הצבאי שלו מוצמד פאץ' שעליו הכיתוב "משיח". הרמטכ"ל, שראה בחומרה את חריגת החייל מפקודות הדיגום והמשמעת הצה"ליות, הורה על נקיטת צעדים משמעתיים מידיים ונוקשים כנגד המעורבים.

הרמטכ"ך ( צילום: דובר צה"ל )

לפי הדיווח של עמית סגל, הלוחם הועמד לדין משמעתי ונשלח ל-30 ימי מחבוש בפועל. הענישה לא נעצרה בדרג הלוחם, אלא הופנתה גם כלפי שרשרת הפיקוד המקומית; מפקדו של החייל נידון ל-14 ימי מחבוש על תנאי, ואילו מפקד הפלוגה קיבל הערה פיקודית שנרשמה בתיקו האישי. המשפט בעניינם התנהל אצל מח"ט הנח"ל. עוד דווח כי בצה"ל אומרים שבפלוגה אותרו "בעיות נוספות".

במהלך הביקור, הציגו מפקדי החטיבות לרמטכ"ל את תמונת המצב הגזרתית המלאה. הרמטכ"ל שוחח עם המג"דים והלוחמים והביע הערכה רבה על פועלם ועל ההישגים המבצעיים שהביאו בשבועות האחרונים. "צה"ל פועל בכלל הזירות מתוך יוזמה והתקפיות", מסר רב-אלוף זמיר. "אנחנו ממשיכים בלחימה בלבנון, פועלים בליטאני ובמרחבים נוספים ומסכלים עשרות מחבלים ותשתיות מדי יום".

הרמטכ"ל בסיור היום ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל הדגיש כי למרות ההישגים המבצעיים, "המערכה לא תמה, וצה"ל ערוך לחידוש הלחימה במידה ויידרש לכך". הוא הצהיר כי "יצרנו מציאות ביטחונית חדשה בכלל הגזרות", תוך שהוא מדגיש את המשך הפעילות התקפית והסיכולית הנרחבת.

הקפדה על נהלי דיגום

בצה"ל חוזרים ומבהירים כי חל איסור על הצמדת סמלים, פאצ'ים או כיתובים שאינם מאושרים על ידי היחידה על גבי המדים והציוד הלחימתי. מפקדי הצבא מצופים לאכוף נהלים אלו באדיקות בכלל גזרות הלחימה והתעסוקה המבצעית.

הרמטכ"ל בסיור היום ( צילום: דובר צה"ל )

האירוע מתרחש על רקע דיונים ציבוריים סוערים בנושא חוק הגיוס והתייחסות הצבא לציבור החרדי. לקראת פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, מודים גורמים בכירים בסיעות החרדיות בשיחות סגורות כי החוק לא יעבור בקדנציה הנוכחית. "כשלנו בשליחות המרכזית שלנו בכנסת", הודה אחד מראשי הסיעות החרדיות בסוף השבוע.

יצוין כי הרמטכ"ל דרש מוועדת חוץ וביטחון להעביר את שלושת חוקי הגיוס: חוק הגיוס, הארכת שירות הסדיר מ-30 חודשים ל-36 והגדלת תקציב הביטחון. בדיון הזהיר: "בינואר 2027, לאור קיצור השירות ל-30 חודשים, ייגרעו מצה"ל עוד אלפי לוחמים. צבא המילואים יקרוס אל תוך עצמו".