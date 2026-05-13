השורות נשברו: רפובליקנים פתחו במרד נגד המלחמה באיראן

המחלוקת במפלגה הרפובליקנית סביב תמיכת הנשיא דונלד טראמפ במלחמה באיראן התרחבה היום (רביעי), לאחר שסנאטורים מהאגף המתון והבדלני הצטרפו לדמוקרטים בניסיון להגביל את סמכויות המלחמה של הבית הלבן.

הדמוקרטים בסנאט, בהובלת הסנאטור טים קיין, ניסו במשך חודשים להוביל סדרת הצבעות שמטרתן לבלום את מבצע "זעם אפי", אך רק כעת הצליחו לגרום לחלק מהרפובליקנים לשבור שורות. הסנאטורים סוזן קולינס ממיין, ליסה מורקובסקי מאלסקה ורנד פול מקנטקי הצביעו יחד עם הדמוקרטים בעד סיום המלחמה, מהלך שנתפס כסדק נדיר בתמיכה הרפובליקנית בטראמפ.

המהלך מגיע לאחר שהמלחמה עברה את מגבלת 60 הימים שנקבעה לבחינה מחודשת של מעורבות צבאית בקונגרס, ובזמן שטראמפ נחת בביקור מדיני בסין לפגישה עם הנשיא שי ג’ינפינג. במקביל, בכירים בממשל טענו כי הדד-ליין אינו תקף בשל הפסקת אש חלקית בשטח, אך טראמפ עצמו אמר כי הפסקת האש “על מכשירי החייאה”.

“הייתי אומר שזה במצב החלש ביותר כרגע… לא סיימתי אפילו לקרוא את ההודעה שהם שלחו,” אמר טראמפ, והוסיף כי מדובר ב”הפסקת אש על חיים-מוות, עם בערך אחוז אחד של סיכוי לשרוד”.

במקביל נדונה האפשרות לקדם הרשאה רשמית לשימוש בכוח צבאי (AUMF) שתגדיר את מסגרת הלחימה ותגביל את הנשיא. מורקובסקי הרפובליקנית אמרה כי אם לא יתקבלו הבהרות על מטרות המלחמה, היא תשקול לקדם הצבעה כזו. מנגד, שר ההגנה פיט הגסת’ טען כי לטראמפ יש כבר סמכות מלאה לפי החוקה להמשיך בלחימה.

הסנאטור קיין תקף את הרפובליקנים ואמר כי “אם יובא AUMF להצבעה, הוא יהפוך מלחמה לא חוקית ולא חכמה רק ללא חכמה”. לדבריו, “כמעט אין מצב שהרפובליקנים ירצו הצבעה כזו, הם מנסים להימנע מאחריות למלחמה”.