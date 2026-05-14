כוחות הביטחון רשמו הישג מבצעי משמעותי עם סיכולו של פיגוע טרור שעמד לצאת אל הפועל באירועי יום ירושלים. בפעילות משותפת ומתואמת של מסתערבי משמר הגבול ירושלים, תחת הכוונה מודיעינית מדויקת של שירות הביטחון הכללי, נעצר חשוד בשכונת אבו תור שבמזרח העיר.

המעצר בוצע בתוך זמן קצר מרגע קבלת המידע המודיעיני, מה שמנע מהחשוד את האפשרות להתקדם בביצוע תוכניתו הרצחנית שיועדה לפגוע בריכוזי קהל במהלך חגיגות היום הלאומי בבירה. הידיעה המודיעינית הצביעה על כוונה ממשית וקונקרטית של מחבל להוציא לפועל פיגוע חבלני, כאשר היעד המרכזי שסומן היה אירוע "ריקוד הדגלים". מדובר באירוע המושך אליו עשרות אלפי חוגגים מכל רחבי הארץ, דבר שהופך אותו ליעד אטרקטיבי עבור ארגוני הטרור המבקשים לייצר פגיעה רחבה והד תקשורתי משמעותי. עם קבלת המידע, הוכרז "נוהל פצצה מתקתקת" והכוחות המיוחדים הוקפצו לשטח כדי למנוע את האסון. בתיעוד האווירי שפורסם מהמבצע, ניתן לראות את זירת המעצר ממעוף הציפור במתחם שטיפת רכבים בשכונת אבו תור. המצלמה מתמקדת במגרש חניה פתוח המוקף במבני מגורים גבוהים ובשטחים פתוחים. ניתן להבחין ברכב לבן העומד במרכז המתחם תחת סככת צל, וסביבו מספר כלי רכב נוספים. השקט היחסי המשתקף מהצילום הופר ברגע אחד כאשר כוחות המסתערבים, שהגיעו ברכבים אזרחיים כדי להיטמע בסביבה, סגרו על המתחם מכל עבריו וביצעו את הפריצה המהירה.

תיעוד נוסף, המגיע ממצלמות הקסדה של לוחמי ימ"ס (יחידת המסתערבים), מעניק הצצה נדירה לרגע המפגש עם המחבל. בסרטון נראים הלוחמים כשהם פורקים במהירות מרכב מסחרי לבן, חמושים וממוגנים, ורצים בנחישות דרך מעבר צר בין חומות אבן לעבר פנים המתחם. הדינמיות של הצילום, הקולות מהשטח והתנועה המהירה ממחישים את המיומנות הנדרשת מלוחמים אלו, שנדרשים להפוך ממצב של "סמוי" ל"גלוי" בתוך שבריר שנייה כדי להכריע את המטרה.

במהלך הפריצה למתחם, ניתן לראות את הלוחמים משתלטים על החשוד במהירות הבזק. המחבל, שנראה מופתע לחלוטין מהופעתם הפתאומית של אנשי כוחות הביטחון, לא הספיק להגיב או לנסות להימלט. בתיעוד נראה החשוד כשהוא מובל על ידי הלוחמים כשידיו כבולות מאחורי גבו, תחת אבטחה כבדה, לעבר רכבי הפינוי הממוגנים שהמתינו בקרבת מקום. המבצע הסתיים ללא נפגעים לכוחותינו וללא חילופי אש, הודות לגורם ההפתעה המוחלט שנוצל עד תום.

מעבר ליכולות המבצעיות בשטח, המבצע הזה מדגיש את החשיבות של העבודה ה"שחורה" והשקטה של אנשי המודיעין. שיתוף הפעולה בין שב"כ למשטרה מאפשר לסגור מעגלים בזמני שיא. במקרה זה, המידע עבר מהרמה המודיעינית-אסטרטגית לרמה המבצעית-טקטית בתוך דקות, מה שאפשר למפקד פלגת המסתערבים להוציא את הכוח לדרך כשהוא מצויד בנ"צ (נקודת ציון) מדויק ותיאור ברור של החשוד, מה שהבטיח את הצלחת המשימה.

רפ"ק א', מפקד פלגת המסתערבים בימ"ס ירושלים, התייחס לסיכול ואמר כי היחידה עושה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ביותר כדי לאתר מבוקשים בלב אוכלוסייה אזרחית. לדבריו, היחידה יודעת "להגיע לכל חשוד ובכל דרך", והמסר שנשלח למחבלים הוא ברור: אין מקום מסתור בטוח. היצירתיות המבצעית, הכוללת שימוש בטקטיקות של הטמעות והפתעה, היא זו שמאפשרת לכוחות לפעול בתוך שכונות צפופות במזרח ירושלים ולצאת עם המבוקש ביד.

החשוד שנעצר הועבר למתקני החקירות של שירות הביטחון הכללי, שם הוא נחקר בשעות אלו על מנת לדלות פרטים נוספים על תוכנית הפיגוע. החוקרים בודקים האם המחבל פעל כ"זאב בודד" שקיבל השראה מרשתות חברתיות, או שמא הוא קשור לתשתית טרור ממוסדת שסיפקה לו את האמצעים או את ההכוונה לביצוע הפיגוע. מידע זה קריטי למניעת ניסיונות נוספים שאולי תוכננו במקביל על ידי גורמים אחרים באותה תשתית.

האווירה בירושלים בימים שסביב יום ירושלים היא תמיד מתוחה, וכוחות המשטרה פרוסים בכוחות מתוגברים בנקודות החיכוך ובצירים המרכזיים. סיכול זה העלה את רמת הדריכות בקרב הדרגים הפיקודיים, שכן הוא מוכיח כי המוטיבציה של גורמי הטרור לפגע ביום זה נותרה גבוהה. המשטרה קוראת לציבור להמשיך לגלות ערנות ולדווח על כל אירוע חשוד, תוך הבטחה כי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות ובכל האמצעים כדי לאפשר את שגרת החיים והחגיגות בבירה.

לסיכום, מדובר בעוד חוליה בשרשרת הסיכולים המוצלחים של מערכת הביטחון הישראלית במאבק הבלתי פוסק בטרור. היכולת לשלב בין מודיעין איכותי לביצוע מבצעי מושלם בשטח היא זו שמונעת פעם אחר פעם אסונות כבדים. הציבור שצעד בריקוד הדגלים אולי לא היה מודע לכך, אך מאחורי הקלעים נמנע אירוע שיכול היה לשנות את פני היום הזה לחלוטין, והכל בזכות תושייתם של המסתערבים ואנשי המודיעין.