הצלחת רחפני חיזבאללה נוחתת באיראן - היעד: מסוקי "בלאק הוק"

משמרות המהפכה באימון רחפנים ( צילום: ד"ש )

ההצלחות המבצעיות של חיזבאללה בשימוש ברחפני FPV (גוף ראשון), שהצליחו לחדור את מערכות ההגנה המתקדמות ביותר ולהסב לישראל פגיעות בגוף ונפש, עברו כעת לשלב הבא בטהראן. בזמן שהכלים הזולים הללו מוכיחים יעילות מול טכנולוגיה צבאית יקרה בשדה הקרב, איראן מאמצת את השיטה ומפנה אותה ישירות נגד נכסים אמריקאיים.

משמרות המהפכה באימון רחפנים - צילום: רשתות ערביות משמרות המהפכה באימון רחפנים | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:06