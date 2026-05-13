כיכר השבת
ציד מדויק

הצלחת רחפני חיזבאללה נוחתת באיראן - היעד: מסוקי "בלאק הוק"

הניצחונות הטקטיים של רחפני הנפץ בצפון מהדהדים עד למגרשי האימונים של משמרות המהפכה באיראן | תיעוד חדש חושף כיצד טהראן משכללת את רחפני ה-FPV ומתרגלת "ציד" מדויק של מסוקי "בלאק הוק" אמריקאיים (חדשות בעולם)

משמרות המהפכה באימון רחפנים (צילום: ד"ש)

ההצלחות המבצעיות של חיזבאללה בשימוש ברחפני FPV (גוף ראשון), שהצליחו לחדור את מערכות ההגנה המתקדמות ביותר ולהסב לישראל פגיעות בגוף ונפש, עברו כעת לשלב הבא בטהראן. בזמן שהכלים הזולים הללו מוכיחים יעילות מול טכנולוגיה צבאית יקרה בשדה הקרב, מאמצת את השיטה ומפנה אותה ישירות נגד נכסים אמריקאיים.

משמרות המהפכה באימון רחפנים | צילום: צילום: רשתות ערביות

תיעוד שפורסם ברשת "Press TV" הממשלתית חושף תרגיל נרחב של משמרות המהפכה, בו תורגלה תקיפת כלי טיס של צבא ארה"ב. במהלך האימון, מפעילי רחפנים איראניים שיגרו רחפני FPV לעבר מטרות קרקעיות ייחודיות: יריעות ברזנט ענקיות שהוצבו במדבר ועליהן הודפסו תמונות מדויקות של מסוקי UH-60 Black Hawk אמריקאיים.

השימוש בשיטת אימון זו מדגיש את המעבר האיראני ללוחמה א-סימטרית מבוססת רחפנים, תוך יישום הלקחים מהזירה הלבנונית והאוקראינית.

המומחים מזהירים כי התיעוד אינו רק תרגיל יחסי ציבור, אלא הצהרת כוונות ברורה: היכולת המוכחת של הרחפנים לשתק מערכות הגנה ולהשמיד מטרות יקרות במינימום עלות, הפכה לכלי המרכזי של איראן בהיערכות לעימות אפשרי מול כוחות מערביים.

איראןמשמרות המהפכהרחפניםמסוקיםמבצע שאגת הארי

