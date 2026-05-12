"הידרדרות מהירה"

בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה מול איראן לקראת סוף השבוע

מערכת הביטחון בישראל נערכת לאפשרות של הסלמה אזורית לקראת סוף השבוע, על רקע הערכות כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יקבל החלטה על תקיפה באיראן עם חזרתו מסין. האופציות שעל הפרק כוללות פעולה במצר הורמוז או פגיעה במתקני אנרגיה, וזאת לאחר שהשיחות הדיפלומטיות הגיעו למבוי סתום. בישראל מגבירים את המוכנות המבצעית ואת התיאום מול הממשל האמריקני לקראת רגע ההכרעה

בישראל דרוכים לקראת סוף שבוע גורלי, כאשר ההערכות במערכת הביטחון ובדרג המדיני מצביעות על כך שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, צפוי לקבל החלטה בנוגע להמשך המערכה מול כבר בימים הקרובים. כך דווח הערב (שלישי) בחדשות 12.

לפי הדיווח, של ירון אברהם, עם שובו מביקורו המדיני בסין, יתפנה הנשיא האמריקני להכריע בין שורת חלופות מבצעיות שהונחו על שולחנו, וזאת על רקע ההבנה הגוברת בירושלים ובממשל האמריקני כי ערוצי המשא ומתן והשיחות הדיפלומטיות בין וושינגטון לטהרן לא צפויים להבשיל לכדי הסכמות בתקופה הקרובה.

האפשרויות הניצבות בפני הממשל האמריקני נעות על ציר רחב של עוצמות ותגובות, החל מפעילות צבאית נקודתית במצר הורמוז, שנחשב לעורק חיים אסטרטגי עבור הכלכלה העולמית ותובלה ימית של נפט, ועד לתקיפות נרחבות יותר המכוונות ישירות נגד מתקני אנרגיה וגז בשטח איראן.

בשיחות סגורות ובהתבטאויות פומביות בשבועות האחרונים, הפגין קו נוקשה המלווה בתסכול מהתגובות הרשמיות המגיעות מכיוון טהרן, מה שמגביר את ההערכה כי הוא נוטה לאמץ קו אקטיבי יותר שמטרתו לאלץ את האיראנים לשוב לשולחן הדיונים בתנאים נוחים יותר למערב.

בישראל עוקבים מקרוב אחר התפתחות לוחות הזמנים ומזהים התכנסות לרגע הכרעה שעשוי להתרחש כבר בימים הקרובים. לפי הדיווח, בצה"ל ובמערכת הביטחון לא לוקחים סיכונים ונערכים לאפשרות של הסלמה מהירה והידרדרות ביטחונית במרחב, שעלולה לפרוץ כתוצאה מפעולה אמריקנית או מתגובה איראנית מקדימה. כחלק מכך, נרשמת דריכות גבוהה במערכי ההגנה וההתקפה, לצד הידוק משמעותי של התיאום המודיעיני והמבצעי מול פיקוד המרכז האמריקני.

מעבר להיבט המבצעי, המאמץ הישראלי מתמקד כעת בשיח מדיני אינטנסיבי מול הבית הלבן והפנטגון כדי לוודא שכל מהלך אמריקני יבוצע תוך סנכרון מלא עם הצרכים הביטחוניים של ישראל. ההערכה היא כי במידה וטראמפ יבחר בנתיב של תקיפה, הדבר יוביל לשינוי דרמטי במאזן הכוחות האזורי, ועל כן המוכנות הישראלית נמצאת בשיאה לקראת החלטות סוף השבוע.

איראןדונלד טראמפ

נו.. ואז ברגע האחרון טראמפ יכריז כי הגיע להבנות עם הצד השני ויש סיכוי להסכם טוב... יאלה טראמפ שגעת אותנו.
