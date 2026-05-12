בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה מול איראן לקראת סוף השבוע

בישראל דרוכים לקראת סוף שבוע גורלי, כאשר ההערכות במערכת הביטחון ובדרג המדיני מצביעות על כך שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, צפוי לקבל החלטה בנוגע להמשך המערכה מול איראן כבר בימים הקרובים. כך דווח הערב (שלישי) בחדשות 12.

לפי הדיווח, של ירון אברהם, עם שובו מביקורו המדיני בסין, יתפנה הנשיא האמריקני להכריע בין שורת חלופות מבצעיות שהונחו על שולחנו, וזאת על רקע ההבנה הגוברת בירושלים ובממשל האמריקני כי ערוצי המשא ומתן והשיחות הדיפלומטיות בין וושינגטון לטהרן לא צפויים להבשיל לכדי הסכמות בתקופה הקרובה.

האפשרויות הניצבות בפני הממשל האמריקני נעות על ציר רחב של עוצמות ותגובות, החל מפעילות צבאית נקודתית במצר הורמוז, שנחשב לעורק חיים אסטרטגי עבור הכלכלה העולמית ותובלה ימית של נפט, ועד לתקיפות נרחבות יותר המכוונות ישירות נגד מתקני אנרגיה וגז בשטח איראן.

בשיחות סגורות ובהתבטאויות פומביות בשבועות האחרונים, הפגין טראמפ קו נוקשה המלווה בתסכול מהתגובות הרשמיות המגיעות מכיוון טהרן, מה שמגביר את ההערכה כי הוא נוטה לאמץ קו אקטיבי יותר שמטרתו לאלץ את האיראנים לשוב לשולחן הדיונים בתנאים נוחים יותר למערב.