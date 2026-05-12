כיכר השבת
במהלך המלחמה

לראשונה בהיסטוריה: סעודיה ביצעה תקיפות סודיות באיראן

סעודיה ביצעה תקיפות סודיות באיראן בתגובה למתקפות בשטחה | מדובר בפעם הראשונה שהממלכה פועלת צבאית על אדמת איראן (בעולם)

תקיפות במערב איראן, אילוסטרציה (צילום: לפי סעיף 27א)

סעודיה ביצעה שורה של תקיפות שלא פורסמו נגד , בתגובה למתקפות שבוצעו בשטח הממלכה במהלך המלחמה במזרח התיכון. כך מסרו שני גורמים מערביים המעודכנים בפרטים ושני גורמים איראניים לסוכנות הידיעות 'רויטרס'.

התקיפות הסעודיות, שעליהן לא דווח בעבר, מסמנות את הפעם הראשונה שבה ידוע כי הממלכה ביצעה פעולה צבאית ישירה על אדמת איראן, וממחישות כי היא הופכת נועזת הרבה יותר בהגנה על עצמה מול יריבתה האזורית המרכזית.

הדיווח מצטרף לשורה של גילויים נוספים למפרע על תקיפות שבוצעו כנגד איראן על ידי שכנותיה במפרץ במהלך המלחמה.

ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח אמש (שני) כי איחוד האמירויות הוציאה לפועל תקיפות צבאיות סודיות באיראן, מבלי להודות בכך פומבית. לפי הדיווח, אחת התקיפות בוצעה בתחילת אפריל נגד בית זיקוק באי לאוואן, סמוך להכרזת הנשיא על הפסקת אש.

על פי הדיווח, התקיפה גרמה לשריפה גדולה והשביתה חלק משמעותי מיכולת הייצור של המתקן. איראן מסרה אז כי מדובר ב"תקיפת אויב", ובתגובה שיגרה מטח טילים וכטב"מים לעבר איחוד האמירויות וכווית.

ארה"באיראןדונלד טראמפערב הסעודיתתקיפות
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

