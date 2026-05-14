10,000 טילי שיוט: הארסנל האדיר שהפנטגון מציב מול איראן

בצעד אסטרטגי חסר תקדים, חתם משרד ההגנה האמריקני על הסכמי מסגרת דרמטיים עם ארבע חברות מובילות לרכישת למעלה מ-10,000 טילי שיוט בעלויות נמוכות. על פי דיווח באתר Breaking Defense, הרכש יתפרס על פני שלוש שנים החל משנת 2027, במסגרת תוכנית LCCMP (Low-Cost Cruise Missile Program). ההסכמים כוללים מחירי יחידה קבועים, כאשר כבר בחודש הבא צפויה להתחיל רכישת טילי הניסוי הראשונים מהחברות הזוכות.

המהלך משקף שינוי תפיסתי מהותי באסטרטגיה הצבאית האמריקאית. במקום להמשיך בייצור איטי ויקר של טילי פרימיום במיליוני דולרים ליחידה, הפנטגון עובר לייצור המוני, תעשייתי וזול שיוכל להכריע מערכות צבאיות ממושכות. השינוי מגיע על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת מול איראן והצורך בתחמושת מדויקת וזמינה בכמויות אדירות.

מלחים בחיל הים של ארה"ב במשימות מבצעיות ( צילום: וויליאם ג'יי, חיל הים צבא ארה"ב )

הנתונים מדברים בעד עצמם: בקשת התקציב האמריקנית לרכש טילים לשנת 2027 זינקה ב-188 אחוזים לעומת השנים הקודמות. המספרים המדהימים משקפים את ההבנה בפנטגון כי המלחמה העתידית תידרש לכמויות עצומות של תחמושת מדויקת. על פי דיווחים קודמים, חיל האוויר האמריקני מתכנן לרכוש כמעט 28,000 טילי שיוט זולים בחמש השנים הקרובות, במסגרת תוכנית FAMM. המעבר מטילים יקרים לזולים הוא דרמטי. בעוד שטיל שיוט סטנדרטי מסוג JASSM-ER עולה כמיליון דולר ליחידה, הטילים החדשים בתוכנית LCCMP צפויים לעלות פחות ממחצית המחיר. היכולת לייצר אלפי טילים במחיר נמוך תאפשר לצבא האמריקני להציף את שדה הקרב בכוח אש עצום, תוך שמירה על דיוק מבצעי גבוה.

החברות המובילות: Anduril ו-Leidos בחזית

החברות Anduril ו-Leidos יובילו את מהלך האספקה הענק. Anduril, חברת הטכנולוגיה הצבאית המתקדמת, תספק לפחות 1,000 טילי "ברקודה" בשנה. מדובר בטילי שיוט חמקניים המסוגלים לחדור למרחבים אוויריים מוגנים ולהשמיד מטרות אסטרטגיות. במקביל, Leidos תייצר 3,000 טילים בשנה המבוססים על דגם AGM-190A משופר, עם שיפורים משמעותיים ביכולות התמרון והדיוק.

בנוסף להסכמים העיקריים, הפנטגון חתם על הסכם נפרד עם הסטארטאפ Castelion לאספקת 500 טילים היפרסוניים מסוג Blackbeard. טילים אלו נחשבים לחזית הטכנולוגיה הצבאית העולמית, כאשר הם מסוגלים לטוס במהירות הגבוהה פי חמישה ממהירות הקול. היכולת לשלב טילים היפרסוניים עם טילי שיוט רגילים תיצור מערך תקיפה רב-שכבתי שיקשה מאוד על מערכות ההגנה האוייבות.

שיטת רכש מסחרית: לוחות זמנים נוקשים

אמיל מייקל, מנהל הטכנולוגיה הראשי של הפנטגון, הבהיר כי מדובר בשיטת רכש מסחרית חדשה שמחייבת את התעשייה לעמוד בלוחות זמנים נוקשים. בניגוד לפרויקטים צבאיים מסורתיים שנמשכים שנים רבות, התוכנית החדשה דורשת מהחברות להתחיל בייצור מהיר ולספק את הטילים בזמן קצר. למרות שההסכמים טרם הפכו לחוזים סופיים מחייבים, המסר לעולם ברור: ארצות הברית בונה "מחסן נשק דיגיטלי" עצום.

התוכנית משלבת גם מערכות אוטונומיות מתקדמות שיפעלו לצד הטילים החדשים. על פי דיווחים, חיל האוויר האמריקני מתכנן לרכוש למעלה מ-150 כלי טיס מלווים אוטונומיים שיפעלו לצד מטוסי החמקן F-35. השילוב של טילים זולים בכמויות עצומות עם מערכות אוטונומיות מתקדמות ישנה לחלוטין את פני שדה הקרב.

מטוס F-35 על סיפון נושאת מטוסים. החשש: עשרות מטוסים מדגם זה יימסרו ללא מערכת המכ"ם המבצעית ( צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

משנים את מאזן האימה מול טהרן

היכולת להציף את השדה באלפי טילים היפרסוניים וטילי שיוט משנה לחלוטין את מאזן האימה מול איראן. בעוד שבעבר הצבא האמריקני היה מוגבל בכמות הטילים שיכול היה לשגר בו-זמנית, כעת הוא יוכל לבצע מתקפות מאסיביות שיכריעו כל מערכת הגנה. המהלך מגיע על רקע המתיחות המתמשכת עם איראן והצורך בהרתעה אפקטיבית.

הפנטגון מבין כי בעימות עתידי, המספרים הם שם המשחק. היכולת לייצר ולשגר עשרות אלפי טילים בפרק זמן קצר תיצור עליונות מוחלטת בשדה הקרב. התוכנית החדשה מסמנת מעבר ממלחמה מדויקת וכירורגית למלחמה של מסה, שבה הכמות והזמינות הן המפתח להצלחה. עדכונים נוספים צפויים בהמשך עם התקדמות הפרויקט והתחלת הייצור המבצעי.