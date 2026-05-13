תיעוד מטורף: מטוס קל פספס במטרים בודדים רכב משפחתי | צפו

משפחה ממדינת אריזונה שבארצות הברית ניצלה מתאונה קטלנית, לאחר שמטוס קל ביצע נחיתת חירום על כביש מהיר ופגע ממש בסמוך לרכבם.

על פי הדיווחים, קריסטל יואינג, בעלה ושני ילדיהם נסעו חזרה לעיר מטיול, כאשר הבחינו לפתע במטוס קטן שטס לפניהם בכביש המהיר. לדבריה, בתחילה נראה היה שמדובר בטיסה רגילה, אך תוך זמן קצר הבינו כי המטוס נמצא במצוקה ומתחיל לרדת לכיוון הכביש.

בצילום מתוך הרכב של המשפחה נראה המטוס כשהוא מתקרב במהירות לקרקע ומתחיל בנחיתת חירום ישירות מול הרכב, במרחק של מטרים ספורים בלבד. הנהג הספיק לסטות לנתיב המרכזי, בעוד כנף המטוס חלפה מעל תא הנהג.

קריסטל יואינג סיפרה מאוחר יותר לתקשורת: “היו שניות להגיב. לא באמת היה מה לעשות חוץ מלהחזיק חזק”. לדבריה, בעלה סטה לשוליים המרכזיים של הכביש, והמטוס המשיך קדימה לאורך הכביש עד שפגע בשלט ונעצר.

על פי הדיווח, המטוס המריא זמן קצר קודם לכן לטיסה חובבנית, אך סבל מתקלה שגרמה לאובדן כוח ולנחיתת חירום. מהרשויות נמסר כי ייתכן שיידרש יותר משנה לבירור מלא של נסיבות האירוע.