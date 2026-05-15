מסמך פנימי, מרתק ומצמרר כאחד, שנתפס באחד מהמטות התת-קרקעיים של חמאס ברצועת עזה, חושף את המחשבה, התכנון וקור הרוח המעוות של ראשי ארגון הטרור ברגעי הפתיחה של מתקפת ה-7 באוקטובר.

מדובר במכתב רשמי שעליו חתומים שלושת בכירי חמאס – מוחמד דף המופיע ראשון ומוגדר כראש הפירמידה הצבאית, יחיא סינוואר ומרוואן עיסא שלושתם חוסלו מאז על ידי צה"ל. המסמך נחשף על ידי בן כספית בעיתון מעריב. המכתב שוגר למי שכונה בפיהם "האח לוחם הג'יהאד", מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה, בדיוק בשעה 06:30 בבוקר השבת השחורה, רגע לאחר שניתנה הפקודה לתחילת הפלישה הברברית ליישובי עוטף עזה. "אלפי לוחמים ייצאו לפרוץ את הגדר" המכתב, הרווי בפסוקי קוראן הקוראים לג'יהאד ולמלחמת קודש, פותח בהכרזה דרמטית על תחילת המערכה. "כשאתה תקרא את מילותינו אלה, ייצאו אלפי לוחמי ג'יהאד של גדודי אל־קסאם לתקוף מטרות של הכיבוש הציוני הפושע, ויפציצו מוצבים של האויב, את ריכוזיו (יישוביו), שדות התעופה שלו וצמתים שלו באזור הדרום", כותבים בכירי חמאס לנסראללה. "הם יפרצו את גדר ההפרדה כדי להתעמת ולהילחם נגד כוחות הכיבוש, להשתלט על עמדות צבאיות ואזרחיות באזור ולשבות כמויות של חיילים. חי אללה, אנו מבקשים תמיכה ועזרה כאשר יזרמו לוחמינו לאדמות כדי לכוון את המכה החזקה ביותר לכובש במהלך העשורים האחרונים".

את העילה המרכזית למתקפה הם תולים ב"הגנה על אל-אקצא", טענה שחזרה על עצמה רבות בתעמולת הארגון. הם מפרטים שורה של "פשעים" ישראלים כביכול: עלילות על גירוש מוסלמים, תקיעות שופר ברחבות ההר, ועלילת הדם המפורסמת על כוונת ישראל "להביא פרות אדומות ולהרוס את אל-אקצא כדי לבנות את בית המקדש".

הם טוענים כי ישראל מתכננת למעשה לפגוע בכל החזיתות בנפרד – הגדה, הפנים, לבנון וסוריה – ולכן יש ללכד את כל החזיתות למערכה תחת הכותרת של הגנה על ירושלים.

ההתנצלות על המידור: "סלח לנו שלא שיתפנו אותך בסוד"

חלק מרתק במכתב מתייחס להחלטת חמאס למדר לחלוטין את נסראללה מהתוכנית ומהעיתוי. ראשי חמאס מבקשים את סליחתו, ומסבירים זאת בחשש מפני המודיעין הישראלי: "אתם מבינים את הקושי של המצב הביטחוני ואת היכולות המודיעיניות של האויב. האתגר הגדול ביותר העומד בפנינו הוא להשיג את אלמנט ההפתעה... הדבר דרש רמה כזאת של הסתרה אפילו בתוך שורת הפיקוד וההנהגה שלנו, ובמיוחד אלה השוהים בחו"ל... מחשש שהאויב יחשוף את הכוונות ואז ייזום מתקפה מוחצת נגדנו. אנו בטוחים שאתם, כפי שאנו מכירים אתכם, תסלחו לנו על זה שלא שיתפנו אתכם בסוד".

הקריאה לפתיחת חזית צפונית: "תמוטטו את כיפת ברזל"

בכירי חמאס פונים לנסראללה בבקשה מפורשת ונואשת לפתוח חזית מלאה מצפון, כדי למוטט את ישראל תוך ימים. הם משתמשים במושג "קורי העכביש", שטבע נסראללה עצמו בשנת 2000, וכותבים: "זהו בית העכביש הקרוע לגזרים והחלוק בתוכו... בית עכביש זה אינו אלא בדיה שתקרוס אם אתם ושאר כוחות ציר ההתנגדות תשימו מבטחכם באללה ותיקחו חלק בכל כוח ונחישות".

התוכנית הצבאית שהם מציעים לנסראללה מפורטת למדי: "הפצצה מרוכזת באמצעות רקטות על עורקי הכיבוש הבסיסיים במטחים גדולים שיפזרו ויכלו את 'כיפת ברזל'... מה שיביא לשיתוק יכולת חיל האוויר. הדבר יכניס את האויב למצב של הלם ופחד, וזה יהיה מתאים להתחלת מתקפה קרקעית גדולה (מצפון) להשתלט על האדמה והתושבים, מה שעתיד להביא למצב התמוטטות מהירה".

הם אף מציינים כי אין צורך בהתערבות ישירה של איראן וסוריה, אך דורשים שיתוף פעולה מצד "כל כוחות ציר ההתנגדות".

"לדבר על החלטות בינלאומיות כדי להרדים את העולם"

המסמך חושף גם את ציניות התעמולה הפלסטינית מול הקהילה הבינלאומית. ראשי חמאס מנחים את נסראללה כיצד לשקר לעולם: "כדי שמדינות העולם לא יילחמו לצד ישראל, השיח שלנו חייב שלא לדבר על חיסול ישראל או הריסתה, אלא על מחויבותה להחלטות הבינלאומיות. שיח פוליטי יגרום למדינות העולם העושק שלא להילחם (בנו)".

את מכתבם הם מסיימים באזהרה לנסראללה מפני חוסר תגובה: "אחינו האהוב, מחיר כל היסוס יהיה גדול ולא ניתן יהיה לשאת בו... תוצאות ההיסוס יעלו על כל דמיון".

כיום, בחלוף חודשים ארוכים מאז נכתב המסמך, נראה כי אזהרותיהם התגשמו באופן אירוני: מתקפתם הובילה לחורבן הרצועה, השלושה חוסלו, וגם נסראללה עצמו, שאליו הופנה המכתב, שילם את המחיר הכבד ביותר.