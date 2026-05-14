זריקת הכיסאות

לקראת שעות הערב (חמישי), ירושלים נערכת לשיאו של יום ירושלים עם יציאתו לדרך של "מצעד הדגלים" המסורתי, שצפוי למשוך אליו למעלה מ-50 אלף משתתפים. למרות הכמות האדירה של הצועדים, המשטרה הודיעה על מגבלות בטיחות מחמירות, לפיהן הכניסה לרחבת הכותל המערבי תוגבל לכעשרת אלפים איש בלבד בכל רגע נתון.

המצעד עתיד לעבור בתוואי המסורתי והנפיץ, הכולל את גן סאקר, מרכז העיר, ושערי העיר העתיקה בואכה הכותל. עוד בטרם הוזנק המצעד באופן רשמי, החלו להירשם עימותים וחיכוכים קשים בתוככי הרובע המוסלמי. עשרות צעירים יהודים שהקדימו להגיע לאזור תועדו כשהם מתנכלים לסוחרים מקומיים, משליכים לעברם כיסאות וחפצים ומשמיעים קריאות נאצה קשות. בין היתר, נשמעו צעקות "שישרף לכם הכפר" לעבר בעלי העסקים המקומיים. כוחות המשטרה הרבים שנפרסו בסמטאות התקשו לבלום את כלל מוקדי החיכוך, למרות ההצהרות המוקדמות על מדיניות של "אפס סובלנות" כלפי גילויי אלימות והפרות סדר.

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בתוך האווירה הטעונה, התייצבו ברובע המוסלמי פעילי תנועות שמאל, בניסיון ליצור חיץ אנושי בין הצועדים לתושבים הערבים. הפעילים טוענים כי המשטרה אינה מספקת הגנה מספקת לתושבי המקום, ולכן הם נאלצים להתייצב בשטח.

באחד המקרים, כך דווח בוואלה, פעילה שחסמה בגופה קבוצת צעירים הורחקה מהמקום על ידי השוטרים. המתיחות בשטח מורגשת היטב, במיוחד לאור העובדה שרק אתמול נדחתה הדרישה להסיט את מסלול המצעד מהרובע המוסלמי כדי למנוע את החיכוכים החוזרים על עצמם מדי שנה.

מבצע האבטחה הענק כולל אלפי שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים שהתפרסו ברחבי הבירה כבר משעות הבוקר המוקדמות. המשטרה שבה ומדגישה כי היא ערוכה לכל תרחיש ותפעל בנחישות נגד כל ניסיון לפגוע בביטחון הציבור או בשיגרת החיים, אך אירועי השעות האחרונות מוכיחים כי השמירה על הסדר בסמטאות הצרות של העיר העתיקה נותרת אתגר מורכב ביותר עבור כוחות הביטחון.